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МРОТ в России с 2025 года повысят до 22440 рублей - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/mrot-851748661.html
МРОТ в России с 2025 года повысят до 22440 рублей
МРОТ в России с 2025 года повысят до 22440 рублей - 24.09.2024, ПРАЙМ
МРОТ в России с 2025 года повысят до 22440 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22440 рублей, к 2030 году показатель должен достигнуть 35 | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:40+0300
2024-09-24T16:40+0300
экономика
россия
михаил мишустин
мрот
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22440 рублей, к 2030 году показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В соответствии с указом президента РФ необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Глава кабмина добавил, что это поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работников. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости сообщил, что проект закона о повышении МРОТ в России до 22,4 тысячи рублей будет внесён в Государственную думу до 1 октября этого года.
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россия, михаил мишустин, мрот
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, МРОТ
16:40 24.09.2024
 
МРОТ в России с 2025 года повысят до 22440 рублей

Мишустин: МРОТ в России с 2025 года будет увеличен до 22440 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22440 рублей, к 2030 году показатель должен достигнуть 35 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В соответствии с указом президента РФ необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Глава кабмина добавил, что это поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работников.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости сообщил, что проект закона о повышении МРОТ в России до 22,4 тысячи рублей будет внесён в Государственную думу до 1 октября этого года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Мишустин назвал о прогнозируемый уровень дефицита бюджета в следующем году
16:28
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинМРОТ
 
 
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