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Европа всполошилась: зачем МВФ притормозили с проверкой России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Европа всполошилась: зачем МВФ притормозили с проверкой России
Европа всполошилась: зачем МВФ притормозили с проверкой России - 24.09.2024, ПРАЙМ
Европа всполошилась: зачем МВФ притормозили с проверкой России
Международный валютный фонд отложил планировавшуюся на октябрь миссию в Россию на неопределенный срок. Изначально предполагалось возобновление консультаций в... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T08:00+0300
2024-09-24T08:00+0300
мвф
мнения аналитиков
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Международный валютный фонд отложил планировавшуюся на октябрь миссию в Россию на неопределенный срок. Изначально предполагалось возобновление консультаций в рамках ежегодного обзора экономики. Это не из ряда вон выходящая акция, а вполне рядовое событие. Российская Федерация является членом фонда с 1992 года, и такие встречи прописаны в уставе. Они необходимы для "сверки часов" и поддержания глобальной финансовой стабильности. В рамках программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP) с 2010 года МВФ совместно с Группой Всемирного банка проводит комплексный анализ российского финансового сектора. В последний раз миссия МВФ приезжала в 2019 году, затем консультации проводились удаленно, а с 2022 года были вовсе прекращены. Сообщалось, что сейчас фонд счел экономическое положение России достаточно стабильным для экономического анализа. Несмотря на попытки властей США и ЕС изолировать нас от мировой экономики, очевидно, что отечественный рынок по-прежнему продолжает влиять на международные процессы. Желание МВФ вновь приступить к его анализу вполне очевидно. Зарубежные компании и потенциальные инвесторы всегда рассматривали Россию с точки зрения колоссальных ресурсных возможностей и огромного рынка сбыта. Не исключено, что возобновление деятельности Фонда является своего рода ответом на запрос рынка. Однако министры финансов и экономики Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши написали коллективное письмо на имя главного исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой. Они утверждают, что Россия не должна пользоваться советами МВФ. А возобновление сотрудничества поставит под угрозу интересы стран-участниц в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Также подрывается доверие к самому фонду. Следует отметить, что Россия с 2000 года не обращалась в фонд за финансовой помощью. Заявленные опасения, скорее всего, говорят о восприятии России лидерами европейских стран как сильного и экономически развитого государства, представляющего существенную конкуренцию на мировом рынке. Для России же возобновление взаимодействия с МВФ означает проведение открытой экономической политики и готовность дальнейшего сотрудничества с иностранными государствами и частными инвесторами. Автор - Мери Валишвили, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Мери Валишвили
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Мери Валишвили
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф, мнения аналитиков
МВФ, Мнения аналитиков
08:00 24.09.2024
 
Европа всполошилась: зачем МВФ притормозили с проверкой России

Финансист Валишвили: Европа видит в России конкурента и спешит с проверкой

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Мери Валишвили
Мери Валишвили
к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Международный валютный фонд отложил планировавшуюся на октябрь миссию в Россию на неопределенный срок. Изначально предполагалось возобновление консультаций в рамках ежегодного обзора экономики. Это не из ряда вон выходящая акция, а вполне рядовое событие. Российская Федерация является членом фонда с 1992 года, и такие встречи прописаны в уставе. Они необходимы для "сверки часов" и поддержания глобальной финансовой стабильности.
В рамках программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP) с 2010 года МВФ совместно с Группой Всемирного банка проводит комплексный анализ российского финансового сектора. В последний раз миссия МВФ приезжала в 2019 году, затем консультации проводились удаленно, а с 2022 года были вовсе прекращены.
Сообщалось, что сейчас фонд счел экономическое положение России достаточно стабильным для экономического анализа.
Несмотря на попытки властей США и ЕС изолировать нас от мировой экономики, очевидно, что отечественный рынок по-прежнему продолжает влиять на международные процессы. Желание МВФ вновь приступить к его анализу вполне очевидно. Зарубежные компании и потенциальные инвесторы всегда рассматривали Россию с точки зрения колоссальных ресурсных возможностей и огромного рынка сбыта. Не исключено, что возобновление деятельности Фонда является своего рода ответом на запрос рынка.
Однако министры финансов и экономики Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши написали коллективное письмо на имя главного исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой. Они утверждают, что Россия не должна пользоваться советами МВФ. А возобновление сотрудничества поставит под угрозу интересы стран-участниц в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Также подрывается доверие к самому фонду.
Следует отметить, что Россия с 2000 года не обращалась в фонд за финансовой помощью. Заявленные опасения, скорее всего, говорят о восприятии России лидерами европейских стран как сильного и экономически развитого государства, представляющего существенную конкуренцию на мировом рынке. Для России же возобновление взаимодействия с МВФ означает проведение открытой экономической политики и готовность дальнейшего сотрудничества с иностранными государствами и частными инвесторами.
Автор - Мери Валишвили, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
13 сентября, 15:40

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