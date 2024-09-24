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В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая

В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая - 24.09.2024, ПРАЙМ

В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая

Вашингтону и другим западным государствам стоит обеспокоиться развивающимся сотрудничеством Москвы и Пекина, считает председатель Объединенного комитета... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T06:34+0300

2024-09-24T06:34+0300

2024-09-24T06:35+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтону и другим западным государствам стоит обеспокоиться развивающимся сотрудничеством Москвы и Пекина, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун."Они работают вместе, и обеспокоенность в том, что они могут работать теснее с течением времени", - подчеркнул глава генштаба в ходе мероприятия совета по международным отношениям. Браун добавил, что Штаты должны уделять этому факту особое внимание. "Как председатель я думаю об этом в контексте того, как хорошо мы совместно - общественность США и стран-союзников - видим и осознаем, что происходит между КНР и Россией", - уточнил он.Браун резюмировал, что потенциальное развитие отношений двух государств может иметь опасные последствия для Запада в сфере безопасности.

https://1prime.ru/20240923/ssha-851732250.html

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сша, запад, россия, китай, безопасность