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В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая
В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая - 24.09.2024, ПРАЙМ
В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая
Вашингтону и другим западным государствам стоит обеспокоиться развивающимся сотрудничеством Москвы и Пекина, считает председатель Объединенного комитета... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T06:34+0300
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2024-09-24T06:35+0300
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ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтону и другим западным государствам стоит обеспокоиться развивающимся сотрудничеством Москвы и Пекина, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун."Они работают вместе, и обеспокоенность в том, что они могут работать теснее с течением времени", - подчеркнул глава генштаба в ходе мероприятия совета по международным отношениям. Браун добавил, что Штаты должны уделять этому факту особое внимание. "Как председатель я думаю об этом в контексте того, как хорошо мы совместно - общественность США и стран-союзников - видим и осознаем, что происходит между КНР и Россией", - уточнил он.Браун резюмировал, что потенциальное развитие отношений двух государств может иметь опасные последствия для Запада в сфере безопасности.
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Политика, США, ЗАПАД, РОССИЯ, КИТАЙ, безопасность
В генштабе США предупредили об опасности сотрудничества России и Китая
Брайн: США и союзникам следует беспокоиться о сотрудничестве РФ и Китая
ВАШИНГТОН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтону и другим западным государствам стоит обеспокоиться развивающимся сотрудничеством Москвы и Пекина, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.
"Они работают вместе, и обеспокоенность в том, что они могут работать теснее с течением времени", - подчеркнул глава генштаба в ходе мероприятия совета по международным отношениям.
Браун добавил, что Штаты должны уделять этому факту особое внимание. "Как председатель я думаю об этом в контексте того, как хорошо мы совместно - общественность США и стран-союзников - видим и осознаем, что происходит между КНР и Россией", - уточнил он.
Браун резюмировал, что потенциальное развитие отношений двух государств может иметь опасные последствия для Запада в сфере безопасности.
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