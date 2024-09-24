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В РСТ рассказали о снижении цен на отели на курортах Черного моря и Абхазии

В РСТ рассказали о снижении цен на отели на курортах Черного моря и Абхазии - 24.09.2024, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о снижении цен на отели на курортах Черного моря и Абхазии

Отдых в отелях на берегу Черного моря в России и Абхазии в сентябре-октябре обойдется туристам в среднем на 20-30% дешевле, чем в летнем сезоне, сообщили в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-24T17:33+0300

экономика

россия

отели

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Отдых в отелях на берегу Черного моря в России и Абхазии в сентябре-октябре обойдется туристам в среднем на 20-30% дешевле, чем в летнем сезоне, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Цены в отелях на Черноморском побережье России и Абхазии в сентябре-октябре в среднем на 20-30% ниже, чем в летние месяцы. В зависимости от загрузки многие объекты предлагают еще и дополнительные скидки, так что суммарное снижение цен может по сравнению с высоким сезоном достигать 65%", - говорится в сообщении. При этом, по данным туроператора "Пегас Туристик", которые привели в сообщении РСТ, в конце сентября в центре Адлера можно забронировать отель дешевле на 40-60%, апартаменты - на 50%, чем летом. В Абхазии, по данным компании, цены на отели в среднем ниже на 20-40%. В компании "Алеан" также сообщили о падении цен на отдых в Абхазии в бархатный сезон, указали в РСТ. Неделя на двоих по системе "все включено" в трехзвездочном отеле в Гудауте в середине сентября обойдется в 56 тысяч рублей, в октябре - 35,6 тысячи, в четырехзвездочном отеле - 135,8 тысячи рублей и 104 тысячи соответственно. "Объем бронирований курортов на юге России сейчас примерно на 20% выше, чем год назад в это же время. Стимулирует интерес к поездкам по-летнему теплая погода - температура воздуха на 5-7 градусов выше обычных для этого периода показателей", - процитировали в РСТ представителя "Алеана".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, отели