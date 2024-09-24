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Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто
Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто - 24.09.2024, ПРАЙМ
Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто
Автомобильный производитель из Китая Zeekr рассказал о планах по удаленному отключению незаконно ввезенных в Россию электрокаров. Об этом сообщает... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T12:06+0300
китайские авто
китайский автопром
ограничения
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Автомобильный производитель из Китая Zeekr рассказал о планах по удаленному отключению незаконно ввезенных в Россию электрокаров. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".Так, компания намерена ликвидировать автомобили, которые предназначались для китайского рынка, однако по серым схемам были вывезены за пределы страны. Ограничения коснутся всех электрокаров, которые были выпущены после 15 июля.Владельцы "серых" авто, которые находятся на территории другой страны или имеют неавторизированную сим-карту, могут получить уведомление от компании с предложением вернуть автомобиль в страну производства. Аналогичную схему ограничения вывоза автомобилей из КНР ввела еще одна компания - Voyah. Нарушение правил грозит автомобилистам штрафом в 100 тысяч юаней.
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китайские авто, китайский автопром, ограничения
китайские авто, китайский автопром, ограничения
Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто
Ввезенные в РФ по серым схемам китайские электрокары Zeekr начнут отключать
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Автомобильный производитель из Китая Zeekr рассказал о планах по удаленному отключению незаконно ввезенных в Россию электрокаров. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости
".
Так, компания намерена ликвидировать автомобили, которые предназначались для китайского рынка, однако по серым схемам были вывезены за пределы страны. Ограничения коснутся всех электрокаров, которые были выпущены после 15 июля.
Владельцы "серых" авто, которые находятся на территории другой страны или имеют неавторизированную сим-карту, могут получить уведомление от компании с предложением вернуть автомобиль в страну производства.
Аналогичную схему ограничения вывоза автомобилей из КНР ввела еще одна компания - Voyah. Нарушение правил грозит автомобилистам штрафом в 100 тысяч юаней.
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