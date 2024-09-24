https://1prime.ru/20240924/otklyuchenie-851740819.html

Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто

Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто - 24.09.2024, ПРАЙМ

Владельцев китайских электрокаров предупредили об отключении авто

Автомобильный производитель из Китая Zeekr рассказал о планах по удаленному отключению незаконно ввезенных в Россию электрокаров. Об этом сообщает... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T12:06+0300

китайские авто

китайский автопром

ограничения

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Автомобильный производитель из Китая Zeekr рассказал о планах по удаленному отключению незаконно ввезенных в Россию электрокаров. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".Так, компания намерена ликвидировать автомобили, которые предназначались для китайского рынка, однако по серым схемам были вывезены за пределы страны. Ограничения коснутся всех электрокаров, которые были выпущены после 15 июля.Владельцы "серых" авто, которые находятся на территории другой страны или имеют неавторизированную сим-карту, могут получить уведомление от компании с предложением вернуть автомобиль в страну производства. Аналогичную схему ограничения вывоза автомобилей из КНР ввела еще одна компания - Voyah. Нарушение правил грозит автомобилистам штрафом в 100 тысяч юаней.

https://1prime.ru/20240924/brak-851737156.html

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китайские авто, китайский автопром, ограничения