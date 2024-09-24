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Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин
Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин - 24.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин
Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:27+0300
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экономика
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025-2027 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов рассматривались во вторник на заседании правительства."Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми - забота о них всегда в приоритете... Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - сообщил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин
Мишустин: кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025-2027 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов рассматривались во вторник на заседании правительства.
"Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми - забота о них всегда в приоритете... Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - сообщил Мишустин.