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Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин

Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин - 24.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий, заявил Мишустин

Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:27+0300

2024-09-24T16:27+0300

2024-09-24T16:37+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе работающим пенсионерам, запланированы в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025-2027 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов рассматривались во вторник на заседании правительства."Будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и семьям с детьми - забота о них всегда в приоритете... Запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам, которую поручил нам провести глава государства", - сообщил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин