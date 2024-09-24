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Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году - 24.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году
Повышение пенсии в 2025 году коснется работающих и неработающих пенсионеров, а также граждан с социальной пенсией, рассказала РИА Новости Линда Рыжих, эксперт... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T07:07+0300
2024-09-24T07:08+0300
пенсии
индексация пенсий
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Повышение пенсии в 2025 году коснется работающих и неработающих пенсионеров, а также граждан с социальной пенсией, рассказала РИА Новости Линда Рыжих, эксперт по трудовому праву РАНХиГС. Так, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 января следующего года будет возобновлена ежегодная индексация выплат работающим россиянам пенсионного возраста. Она будет производиться два раза в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а также с 1 апреля - по росту доходов бюджета Соцфонда РФ. "В целом за год пенсии повысятся на 6,8%", - подчеркнула эксперт. Она также отметила, что до конца текущего года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам растут на определенный индекс, при этом минимальная сумма - тысяча рублей. С 2025 года выплаты будут увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год. "В 2025 году повышение (социальной пенсии - прим. ред.) составит 9,5%, в 2026 году - 10,3%", - дополнила Рыжих.
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пенсии, индексация пенсий, россия
Пенсии, индексация пенсий, РОССИЯ
07:07 24.09.2024 (обновлено: 07:08 24.09.2024)
 
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Рыжих: с 1 января возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Повышение пенсии в 2025 году коснется работающих и неработающих пенсионеров, а также граждан с социальной пенсией, рассказала РИА Новости Линда Рыжих, эксперт по трудовому праву РАНХиГС.
Так, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 января следующего года будет возобновлена ежегодная индексация выплат работающим россиянам пенсионного возраста. Она будет производиться два раза в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а также с 1 апреля - по росту доходов бюджета Соцфонда РФ.
"В целом за год пенсии повысятся на 6,8%", - подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что до конца текущего года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам растут на определенный индекс, при этом минимальная сумма - тысяча рублей. С 2025 года выплаты будут увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.
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"В 2025 году повышение (социальной пенсии - прим. ред.) составит 9,5%, в 2026 году - 10,3%", - дополнила Рыжих.
 
Пенсиииндексация пенсийРОССИЯ
 
 
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