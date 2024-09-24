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Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году - 24.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Повышение пенсии в 2025 году коснется работающих и неработающих пенсионеров, а также граждан с социальной пенсией, рассказала РИА Новости Линда Рыжих, эксперт... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T07:07+0300

2024-09-24T07:07+0300

2024-09-24T07:08+0300

пенсии

индексация пенсий

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Повышение пенсии в 2025 году коснется работающих и неработающих пенсионеров, а также граждан с социальной пенсией, рассказала РИА Новости Линда Рыжих, эксперт по трудовому праву РАНХиГС. Так, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 января следующего года будет возобновлена ежегодная индексация выплат работающим россиянам пенсионного возраста. Она будет производиться два раза в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а также с 1 апреля - по росту доходов бюджета Соцфонда РФ. "В целом за год пенсии повысятся на 6,8%", - подчеркнула эксперт. Она также отметила, что до конца текущего года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам растут на определенный индекс, при этом минимальная сумма - тысяча рублей. С 2025 года выплаты будут увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год. "В 2025 году повышение (социальной пенсии - прим. ред.) составит 9,5%, в 2026 году - 10,3%", - дополнила Рыжих.

https://1prime.ru/20240916/pensii-851553718.html

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пенсии, индексация пенсий, россия