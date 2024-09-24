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Немецкий депутат назвала план Зеленского "планом мировой войны"
Немецкий депутат назвала план Зеленского "планом мировой войны" - 24.09.2024, ПРАЙМ
Немецкий депутат назвала план Зеленского "планом мировой войны"
"План победы", который глава киевского режима Владимир Зеленский намерен продемонстрировать Западу, является "планом мировой войны", заявила депутат парламента... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:23+0300
2024-09-24T13:23+0300
2024-09-24T13:23+0300
политика
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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы", который глава киевского режима Владимир Зеленский намерен продемонстрировать Западу, является "планом мировой войны", заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "Для "победы" Украины США и страны НАТО должны полностью участвовать в войне на Украине. Молчание немецкого правительства по поводу этого замечательного плана по прямому вовлечению Германии в войну на Украине является фатальным", - подчеркнула политик в социальной сети X. Она также указала, что этот план втягивает не только Берлин, но и другие европейские страны в прямую конфронтацию с Москвой.Она также обратила внимание правящей коалиции на то, что результаты опросов демонстрируют нежелание большей части немецкого населения продолжать поддержку Украины. "Это преступно, что СДПГ, "Зеленые", СвДП, ХДС и ХСС продолжают игнорировать это большинство", - резюмировала Дагделен.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, Владимир Зеленский, план, ЗАПАД
Немецкий депутат назвала план Зеленского "планом мировой войны"
Дагделен: молчание немецкого правительства по поводу этого плана является фатальным
БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. "План победы", который глава киевского режима Владимир Зеленский намерен продемонстрировать Западу, является "планом мировой войны", заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Для "победы" Украины США и страны НАТО должны полностью участвовать в войне на Украине. Молчание немецкого правительства по поводу этого замечательного плана по прямому вовлечению Германии в войну на Украине является фатальным", - подчеркнула политик в социальной сети X. Она также указала, что этот план втягивает не только Берлин, но и другие европейские страны в прямую конфронтацию с Москвой.
Она также обратила внимание правящей коалиции на то, что результаты опросов демонстрируют нежелание большей части немецкого населения продолжать поддержку Украины. "Это преступно, что СДПГ, "Зеленые", СвДП, ХДС и ХСС продолжают игнорировать это большинство", - резюмировала Дагделен.
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