https://1prime.ru/20240924/platforma-851743455.html

Мизулина назвала самую опасную интернет-платформу для детей

Мизулина назвала самую опасную интернет-платформу для детей - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мизулина назвала самую опасную интернет-платформу для детей

Самой опасной интернет-платформой для детей остается Likee – соцсеть, предназначенная для создания и просмотра коротких видеороликов, поскольку именно там чаще... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T14:01+0300

2024-09-24T14:01+0300

2024-09-24T14:01+0300

соцсети

дети

нелегальное размещение контента

нарушения

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Самой опасной интернет-платформой для детей остается Likee – соцсеть, предназначенная для создания и просмотра коротких видеороликов, поскольку именно там чаще всего встречается контент, связанный с педофилией, считает глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. "Это некий аналог TikTok, где очень много контента, связанного с педофилией. К детям очень активно через эту платформу, через комментарии, в личные сообщения идут разного рода опасные граждане, которые начинают с ними диалоги на эту тему", - объяснила она в ходе пресс-конференции.Она также подчеркнула, что в этой социальной сети размещается большое количество незаконного контента, который практически никак не регулируется. По словам Мизулиной, администрация соцсети неоднократно обещала принять меры, однако до сих пор контент не был заблокирован."Конечно, это недопустимые вещи, и надеемся, что будут какие-то меры со стороны государства, в первую очередь со стороны Роскомнадзора", - резюмировала глава Лиги безопасного Интернета.

https://1prime.ru/20240826/telegram-851124079.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

соцсети, дети, нелегальное размещение контента, нарушения