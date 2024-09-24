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"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа
Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:23+0300
2024-09-24T14:23+0300
политика
дональд трамп
россия
польша
джей ди вэнс
выборы в сша
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 24 сен - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Скшипчак убежден, что реализация обещаний экс-президента будет означать проигрыш Киева в конфликте. "Более того, в такой ситуации Запад тоже проиграет эту войну, и мы тоже", - подчеркнул он в интервью порталу fronda.pl. Генерал заявил, что такое развитие событий станет "катастрофой для всех" на Западе, а демилитаризация Восточной Европы приведет к "концу суверенной Польши". "Запад в такой ситуации отвернется от нас и предаст, как это было в 1939 году", - резюмировал он.
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дональд трамп, россия, польша, джей ди вэнс, выборы в сша, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, ПОЛЬША, Джей Ди Вэнс, выборы в США, Владимир Зеленский
14:23 24.09.2024
 
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа

Польский генерал считает, что победа Трампа в США станет катастрофой для Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАРШАВА, 24 сен - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
Скшипчак убежден, что реализация обещаний экс-президента будет означать проигрыш Киева в конфликте. "Более того, в такой ситуации Запад тоже проиграет эту войну, и мы тоже", - подчеркнул он в интервью порталу fronda.pl.
Генерал заявил, что такое развитие событий станет "катастрофой для всех" на Западе, а демилитаризация Восточной Европы приведет к "концу суверенной Польши". "Запад в такой ситуации отвернется от нас и предаст, как это было в 1939 году", - резюмировал он.
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ПолитикаДональд ТрампРОССИЯПОЛЬШАДжей Ди Вэнсвыборы в СШАВладимир Зеленский
 
 
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