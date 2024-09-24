https://1prime.ru/20240924/pobeda-851743901.html
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа
Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:23+0300
2024-09-24T14:23+0300
2024-09-24T14:23+0300
политика
дональд трамп
россия
польша
джей ди вэнс
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ВАРШАВА, 24 сен - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Скшипчак убежден, что реализация обещаний экс-президента будет означать проигрыш Киева в конфликте. "Более того, в такой ситуации Запад тоже проиграет эту войну, и мы тоже", - подчеркнул он в интервью порталу fronda.pl. Генерал заявил, что такое развитие событий станет "катастрофой для всех" на Западе, а демилитаризация Восточной Европы приведет к "концу суверенной Польши". "Запад в такой ситуации отвернется от нас и предаст, как это было в 1939 году", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20240918/tramp-851638206.html
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Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, ПОЛЬША, Джей Ди Вэнс, выборы в США, Владимир Зеленский
"Катастрофа для всех": в Польше предсказали последствия победы Трампа
Польский генерал считает, что победа Трампа в США станет катастрофой для Запада
ВАРШАВА, 24 сен - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа станет катастрофой для Польши из-за его взглядов на разрешение конфликта между Киевом и Москвой, подчеркнул экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
Скшипчак убежден, что реализация обещаний экс-президента будет означать проигрыш Киева в конфликте. "Более того, в такой ситуации Запад тоже проиграет эту войну, и мы тоже", - подчеркнул он в интервью порталу fronda.pl
.
Генерал заявил, что такое развитие событий станет "катастрофой для всех" на Западе, а демилитаризация Восточной Европы приведет к "концу суверенной Польши". "Запад в такой ситуации отвернется от нас и предаст, как это было в 1939 году", - резюмировал он.
Маск предупредил, к чему приведет проигрыш Трампа