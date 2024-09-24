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Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США
Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США - 24.09.2024, ПРАЙМ
Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США
Главу киевского режима Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в президентские выборы Штатов после предполагаемой поддержки кандидата от... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:06+0300
2024-09-24T10:06+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Главу киевского режима Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в президентские выборы Штатов после предполагаемой поддержки кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, пишет издание Federalist. Журнал сообщает, что Зеленский посетил американский завод по производству боеприпасов для украинских военных в штате Пенсильвания совместно со сторонниками Харрис, а также губернатором штата Джошем Шапиро."Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю", - заявил экс-кандидат в Сенат США от того же штата Шон Парнелл. Его слова приводит издание. При этом, подчеркивают авторы статьи, Пентагон отказался комментировать возможную поддержку Зеленским одного из кандидатов в предвыборной гонке. В ходе своего посещения американского завода он в очередной раз обратился к Вашингтону с просьбой поставить большее количество ресурсов Украине.
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владимир зеленский, сша, выборы в сша, украина, всу, камала харрис
Политика, Владимир Зеленский, США, выборы в США, УКРАИНА, ВСУ, Камала Харрис
Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США
Federalist: Зеленский посетил самый важный на выборах штат США совместно с демократами
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ.
Главу киевского режима Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в президентские выборы Штатов после предполагаемой поддержки кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, пишет издание Federalist
.
Журнал сообщает, что Зеленский посетил американский завод по производству боеприпасов для украинских военных в штате Пенсильвания совместно со сторонниками Харрис, а также губернатором штата Джошем Шапиро.
"Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю", - заявил экс-кандидат в Сенат США от того же штата Шон Парнелл. Его слова приводит издание.
При этом, подчеркивают авторы статьи, Пентагон отказался комментировать возможную поддержку Зеленским одного из кандидатов в предвыборной гонке. В ходе своего посещения американского завода он в очередной раз обратился к Вашингтону с просьбой поставить большее количество ресурсов Украине.
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