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Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана - 24.09.2024, ПРАЙМ
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:21+0300
2024-09-24T10:21+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. "Целью данной меры является содействие укреплению потенциала ВС Ливана для повышения нацбезопасности, стабильности и устойчивости страны...", - подчеркивается в документе.Представители ЕС также сообщили, что средства будут направлены на "укрепление потенциала военно-медицинского, инженерного и логистического командования Ливана", а также медицинское и инженерное оборудование и обеспечение военнослужащих необходимым оснащением. Контроль за оказанием поддержки будет осуществлять верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.Ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства для помощи правоохранительным органам в охране границ и борьбе с нелегальной миграцией.
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ливан, ес, военная помощь
Политика, ЛИВАН, ЕС, военная помощь
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
ЕС окажет финансовую поддержку ВС Ливана в размере 15 млн евро
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
"Целью данной меры является содействие укреплению потенциала ВС Ливана для повышения нацбезопасности, стабильности и устойчивости страны...", - подчеркивается в документе.
Представители ЕС также сообщили, что средства будут направлены на "укрепление потенциала военно-медицинского, инженерного и логистического командования Ливана", а также медицинское и инженерное оборудование и обеспечение военнослужащих необходимым оснащением. Контроль за оказанием поддержки будет осуществлять верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.
Ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства для помощи правоохранительным органам в охране границ и борьбе с нелегальной миграцией.
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