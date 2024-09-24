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Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана

Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана - 24.09.2024, ПРАЙМ

Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана

ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T10:21+0300

2024-09-24T10:21+0300

2024-09-24T10:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. "Целью данной меры является содействие укреплению потенциала ВС Ливана для повышения нацбезопасности, стабильности и устойчивости страны...", - подчеркивается в документе.Представители ЕС также сообщили, что средства будут направлены на "укрепление потенциала военно-медицинского, инженерного и логистического командования Ливана", а также медицинское и инженерное оборудование и обеспечение военнослужащих необходимым оснащением. Контроль за оказанием поддержки будет осуществлять верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.Ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства для помощи правоохранительным органам в охране границ и борьбе с нелегальной миграцией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ливан, ес, военная помощь