Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240924/podderzhka-851737797.html
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана - 24.09.2024, ПРАЙМ
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:21+0300
2024-09-24T10:22+0300
политика
ливан
ес
военная помощь
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. "Целью данной меры является содействие укреплению потенциала ВС Ливана для повышения нацбезопасности, стабильности и устойчивости страны...", - подчеркивается в документе.Представители ЕС также сообщили, что средства будут направлены на "укрепление потенциала военно-медицинского, инженерного и логистического командования Ливана", а также медицинское и инженерное оборудование и обеспечение военнослужащих необходимым оснащением. Контроль за оказанием поддержки будет осуществлять верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.Ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства для помощи правоохранительным органам в охране границ и борьбе с нелегальной миграцией.
https://1prime.ru/20240921/peydzher-851699941.html
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_07d757e82badfb1ea94c959cf206d528.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ливан, ес, военная помощь
Политика, ЛИВАН, ЕС, военная помощь
10:21 24.09.2024 (обновлено: 10:22 24.09.2024)
 
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана

ЕС окажет финансовую поддержку ВС Ливана в размере 15 млн евро

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – ПРАЙМ. ЕС намерен оказать ливанским вооруженным силам финансовую поддержку из Европейского фонда мира. Ее размер составит 15 миллионов евро на ближайшие три года, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
"Целью данной меры является содействие укреплению потенциала ВС Ливана для повышения нацбезопасности, стабильности и устойчивости страны...", - подчеркивается в документе.
Представители ЕС также сообщили, что средства будут направлены на "укрепление потенциала военно-медицинского, инженерного и логистического командования Ливана", а также медицинское и инженерное оборудование и обеспечение военнослужащих необходимым оснащением. Контроль за оказанием поддержки будет осуществлять верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.
Ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства для помощи правоохранительным органам в охране границ и борьбе с нелегальной миграцией.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
Спецслужбы Венгрии: компании страны не производили пейджеры для Ливана
21 сентября, 15:01
 
ПолитикаЛИВАНЕСвоенная помощь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала