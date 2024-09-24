Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/poekhd-851741615.html
Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД
Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД - 24.09.2024, ПРАЙМ
Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД
Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай, сообщает пресс-служба... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:41+0300
2024-09-24T12:41+0300
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83713/74/837137468_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_e3048949e8ca70ffe4c2fd89bc0de7c2.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 сен – ПРАЙМ. Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД. "Свердловская магистраль по запросу крупного нефтехимического холдинга организовала сервис по ускоренной доставке полипропилена контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток. Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск (СвЖД) на станцию Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай", - указано в сообщении. Отмечается, что длинносоставный контейнерный поезд сформирован на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, примыкающей к станции Тобольск. К месту назначения он следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Отправлять ускоренные поезда со станции Тобольск планируется на регулярной основе, не менее пяти раз в месяц. Сервис позволит грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы. Для холдинга РЖД формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава. В Тобольске расположен "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур", он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидер по выпуску базовых полимеров в России.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83713/74/837137468_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_51cd93052dc42bb673eca9b9f426ae16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
12:41 24.09.2024
 
Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД

СвЖД отправила стовагонный контейнерный поезд с нефтехимией из Тобольска в Китай

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГрузовые железнодорожные перевозки
Грузовые железнодорожные перевозки - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 24 сен – ПРАЙМ. Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.
"Свердловская магистраль по запросу крупного нефтехимического холдинга организовала сервис по ускоренной доставке полипропилена контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток. Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск (СвЖД) на станцию Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай", - указано в сообщении.
Отмечается, что длинносоставный контейнерный поезд сформирован на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, примыкающей к станции Тобольск. К месту назначения он следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Отправлять ускоренные поезда со станции Тобольск планируется на регулярной основе, не менее пяти раз в месяц. Сервис позволит грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы.
Для холдинга РЖД формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава.
В Тобольске расположен "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур", он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидер по выпуску базовых полимеров в России.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала