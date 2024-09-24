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Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД

Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД - 24.09.2024, ПРАЙМ

Первый стовагонный контейнерный поезд из Тобольска в Китай отправила СвЖД

Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай, сообщает пресс-служба... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T12:41+0300

2024-09-24T12:41+0300

2024-09-24T12:41+0300

экономика

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ТЮМЕНЬ, 24 сен – ПРАЙМ. Свердловская железная дорога запустила контейнерные поезда повышенной длины для доставки нефтехимической продукции из Тобольска в Китай, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД. "Свердловская магистраль по запросу крупного нефтехимического холдинга организовала сервис по ускоренной доставке полипропилена контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток. Первый 100-вагонный поезд 16 сентября был отправлен со станции Тобольск (СвЖД) на станцию Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай", - указано в сообщении. Отмечается, что длинносоставный контейнерный поезд сформирован на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, примыкающей к станции Тобольск. К месту назначения он следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику. Отправлять ускоренные поезда со станции Тобольск планируется на регулярной основе, не менее пяти раз в месяц. Сервис позволит грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы. Для холдинга РЖД формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава. В Тобольске расположен "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур", он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидер по выпуску базовых полимеров в России.

китай

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