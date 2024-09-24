https://1prime.ru/20240924/posobiya-851734474.html

Bloomberg: сотрудники Twitter получили выплаты после массовых увольнений

Bloomberg: сотрудники Twitter получили выплаты после массовых увольнений - 24.09.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: сотрудники Twitter получили выплаты после массовых увольнений

Бывшим сотрудникам компании Twitter (нынешнее название - X) стали присуждать выплаты выходных пособий, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T07:12+0300

2024-09-24T07:12+0300

2024-09-24T07:12+0300

twitter

илон маск

выплаты

увольнение

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Бывшим сотрудникам компании Twitter (нынешнее название - X) стали присуждать выплаты выходных пособий, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку, попавшую в его распоряжение. Как отмечает агентство, в 2022 году американский предприниматель Илон Маск уволил более половины сотрудников Twitter после того, как приобрел компанию, вследствие чего бывшие сотрудники подали более двух тысяч жалоб, в которых утверждали, что им недоплачивали зарплату. "Третейский судья присудил нашему клиенту выплату полного выходного пособия... Мы очень рады такому развитию событий и надеемся, что за ним последует еще больше хороших новостей", - приводит агентство текст записки, составленной адвокатом Шэннон Лисс-Риордан. В записке также сообщается, что по 15 делам экс-сотрудников Twitter уже прошли слушания и в ближайшие пару месяцев по ним могут быть вынесены решения. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле 2023 года стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp.

https://1prime.ru/20240918/svoboda-851640126.html

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twitter, илон маск, выплаты, увольнение