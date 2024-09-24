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В НБКИ отметили сокращение размера потребкредита в России

В НБКИ отметили сокращение размера потребкредита в России - 24.09.2024, ПРАЙМ

В НБКИ отметили сокращение размера потребкредита в России

Средний размер потребительского кредита в России в августе сократился на 7% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 164,9 тысячи рублей, сообщается в | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:28+0300

2024-09-24T11:28+0300

2024-09-24T11:28+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в августе сократился на 7% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 164,9 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 164,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,0% (в июле 2024 года - 177,3 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. А по сравнению с началом года средний потребительский кредита, напротив, вырос на 12,9%. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в августе был отмечен в Москве (280,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (254,6 тысячи), Московской области (240,5 тысячи), Ханты-Мансийском АО - Югре (198,6 тысячи) и Татарстане (181,6 тысячи рублей). Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в августе по сравнению с июлем продемонстрировали Татарстан (-15,1%), Нижегородская область (-14,5%), Башкирия (-11,2%), Якутия (-10,8%), а также Алтайский край (-10,7%) и Москва (-10,6%). Рост был отмечен в том числе в Московской области (+2,8%), Дагестане (+1,0%) и Санкт-Петербурге (+0,7%). "После относительно высоких показателей последних нескольких месяцев, в августе средний размер потребительского кредита снизился до уровня начала 2024 года... Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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