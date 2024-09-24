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На Украине рассказали об очередном повышении цен на важные продукты

На Украине рассказали об очередном повышении цен на важные продукты - 24.09.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали об очередном повышении цен на важные продукты

Украинские производители в течение года повышали цены на продукцию, в результате товары в августе этого года против августа 2023 выросли на 31,2%, сообщает... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:19+0300

2024-09-24T11:19+0300

2024-09-24T11:19+0300

украина

продукты

повышение цен

оптовые цены

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украинские производители в течение года повышали цены на продукцию, в результате товары в августе этого года против августа 2023 выросли на 31,2%, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на данные государственной службы статистики страны. "Оптовые цены производителей промышленной продукции в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года выросли на 31,2%. Цены в пределах Украины выросли на 35,0%, за пределы Украины – на 6,7%", - приводит агентство данные статистического ведомства Украины. По данным этого ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,5%, в том числе в пределах Украины – на 10,8%, за пределы страны – на 9,2%. Согласно статистике, как передает агентство, больше всего выросли цены на производство молочных продуктов – на 17,8%, а также на производство мяса – на 16,4%. Как сообщало 11 сентября местное издание "Страна.ua", инфляция на Украине ускорилась до 7,5% из-за роста цен на продукты. По данным СМИ, больше всего подорожали яйца и овощи - на 7,1% и 5,2%. Дефицит бюджета Украины в следующем году составит 15 миллиардов долларов, и Международный валютный фонд (МВФ) планирует призвать центробанк Украины быстрее девальвировать гривну и смягчить свою кредитно-денежную политику в условиях умеренной инфляции, говорят источники агентства Блумберг. Это может повысить доходы бюджета в местной валюте и сделать заимствования дешевле, отмечает агентство. Со своей стороны, центробанк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, которая с октября потеряла уже более 10% стоимости, отмечается в материале. Тогда был отменён фиксированный курс гривны к доллару с переходом на так называемый режим управляемой гибкости курса.

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украина, продукты, повышение цен, оптовые цены