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Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты
Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты - 24.09.2024, ПРАЙМ
Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты
Каждый четвертый российский школьник учится программировать, при этом 86% из них чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту сферу, подсчитали для... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T11:13+0300
2024-09-24T11:13+0300
программисты
школьники
лаборатория касперского
учи.ру
исследование
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Каждый четвертый российский школьник учится программировать, при этом 86% из них чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского" и онлайн-платформы "Учи.ру". Отмечается, что полученные знания школьники используют не только на занятиях. Так, среди тех, кто учится программировать, почти половина создает свои проекты - игры, видео, сайты - для развлечения; 42% применяет полученные навыки на уроках информатики; почти четверть выполняет задания по другим школьным предметам; а 13% занимается разработкой уже за деньги. По подсчетам аналитиков, среди всех школьников на онлайн-платформе, кто готов связать свою жизнь с программированием, больше трети хотели бы создавать компьютерные игры, 29% - мобильные приложения, четверть - разрабатывать программы для компьютеров, а 23% - дизайн программ. В свою очередь пятой части респондентов интересно защищать людей и компании от киберзлоумышленников, 16% - искать ошибки в программах и приложениях, а каждому десятому - изучать данные и искать в них закономерности. При этом, как показало исследование, многие школьники уже знают о некоторых языках программирования. Самым известным для них оказался Python: нем слышали более половины. Также в топ-5 вошли Java (43%), С++ (34%), JavaScript (32%) и Scratch (24%). Ни об одном языке программирования не слышала четверть опрошенных.
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программисты, школьники, лаборатория касперского, учи.ру, исследование
Программисты, школьники, Лаборатория Касперского, Учи.ру, исследование
11:13 24.09.2024
 
Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты

"Лаборатории Касперского": каждый четвертый школьник в России учится программировать

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Каждый четвертый российский школьник учится программировать, при этом 86% из них чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского" и онлайн-платформы "Учи.ру".
Отмечается, что полученные знания школьники используют не только на занятиях. Так, среди тех, кто учится программировать, почти половина создает свои проекты - игры, видео, сайты - для развлечения; 42% применяет полученные навыки на уроках информатики; почти четверть выполняет задания по другим школьным предметам; а 13% занимается разработкой уже за деньги.
По подсчетам аналитиков, среди всех школьников на онлайн-платформе, кто готов связать свою жизнь с программированием, больше трети хотели бы создавать компьютерные игры, 29% - мобильные приложения, четверть - разрабатывать программы для компьютеров, а 23% - дизайн программ.
В свою очередь пятой части респондентов интересно защищать людей и компании от киберзлоумышленников, 16% - искать ошибки в программах и приложениях, а каждому десятому - изучать данные и искать в них закономерности.
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При этом, как показало исследование, многие школьники уже знают о некоторых языках программирования. Самым известным для них оказался Python: нем слышали более половины. Также в топ-5 вошли Java (43%), С++ (34%), JavaScript (32%) и Scratch (24%). Ни об одном языке программирования не слышала четверть опрошенных.
 
ПрограммистышкольникиЛаборатория КасперскогоУчи.руисследование
 
 
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