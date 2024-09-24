https://1prime.ru/20240924/programmirovanie-851739005.html

Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты

Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты - 24.09.2024, ПРАЙМ

Каждый четвертый школьник в России учится программировать, заявили эксперты

Каждый четвертый российский школьник учится программировать, при этом 86% из них чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту сферу, подсчитали для... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T11:13+0300

2024-09-24T11:13+0300

2024-09-24T11:13+0300

программисты

школьники

лаборатория касперского

учи.ру

исследование

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Каждый четвертый российский школьник учится программировать, при этом 86% из них чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского" и онлайн-платформы "Учи.ру". Отмечается, что полученные знания школьники используют не только на занятиях. Так, среди тех, кто учится программировать, почти половина создает свои проекты - игры, видео, сайты - для развлечения; 42% применяет полученные навыки на уроках информатики; почти четверть выполняет задания по другим школьным предметам; а 13% занимается разработкой уже за деньги. По подсчетам аналитиков, среди всех школьников на онлайн-платформе, кто готов связать свою жизнь с программированием, больше трети хотели бы создавать компьютерные игры, 29% - мобильные приложения, четверть - разрабатывать программы для компьютеров, а 23% - дизайн программ. В свою очередь пятой части респондентов интересно защищать людей и компании от киберзлоумышленников, 16% - искать ошибки в программах и приложениях, а каждому десятому - изучать данные и искать в них закономерности. При этом, как показало исследование, многие школьники уже знают о некоторых языках программирования. Самым известным для них оказался Python: нем слышали более половины. Также в топ-5 вошли Java (43%), С++ (34%), JavaScript (32%) и Scratch (24%). Ни об одном языке программирования не слышала четверть опрошенных.

https://1prime.ru/20240924/vk-851738887.html

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программисты, школьники, лаборатория касперского, учи.ру, исследование