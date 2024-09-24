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Силуанов назвал запланированный объем финподдержки регионов России

Силуанов назвал запланированный объем финподдержки регионов России - 24.09.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал запланированный объем финподдержки регионов России

Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:40+0300

2024-09-24T16:40+0300

2024-09-24T16:49+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов."В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.

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