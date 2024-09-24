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Решетников назвал факторы, которые обеспечат рост российской экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Решетников назвал факторы, которые обеспечат рост российской экономики
Решетников назвал факторы, которые обеспечат рост российской экономики - 24.09.2024, ПРАЙМ
Решетников назвал факторы, которые обеспечат рост российской экономики
Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T17:16+0300
2024-09-24T17:16+0300
экономика
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. "В 2024 году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%", - сказал Решетников. "Инвестиции у нас обеспечивают порядка 30% роста ВВП. По итогам этого года ожидаем рост инвестиций на 7,8%. В следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3% и более. При сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций, то, что заложено в бюджете, основной вклад будут вносить инвестиции за счет собственных средств предприятий", - добавил он. Потребительский спрос, по его словам, обеспечит порядка 60% общего роста ВВП. "Потребительская активность будет обеспечена, прежде всего, увеличением реальных денежных доходов населения. Основной вклад будет вносить рост реальных заработных плат на фоне сохранения низкого уровня безработицы. Кроме того, рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат. В том числе учтены решения по индексации пенсий работающим пенсионерам и расширению мер поддержки семей с детьми", - указал Решетников. Он также выразил уверенность, что растущий спрос будет удовлетворен за счет производства отечественных товаров и услуг, а также развития экономики предложения. Министерство ожидает продолжения роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг и других отраслей, работающих на внутренний рынок. Министр подчеркнул, что министерство готовит прогноз исходя из умеренно-консервативных предположений, при этом он является реалистичным и позволяет сформировать устойчивый бюджет.
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россия, максим решетников, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, экономика РФ
17:16 24.09.2024
 
Решетников назвал факторы, которые обеспечат рост российской экономики

Решетников: рост экономики РФ обеспечат инвестиции и потребительский спрос

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы.
"В 2024 году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%", - сказал Решетников.
"Инвестиции у нас обеспечивают порядка 30% роста ВВП. По итогам этого года ожидаем рост инвестиций на 7,8%. В следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3% и более. При сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций, то, что заложено в бюджете, основной вклад будут вносить инвестиции за счет собственных средств предприятий", - добавил он.
Потребительский спрос, по его словам, обеспечит порядка 60% общего роста ВВП.
"Потребительская активность будет обеспечена, прежде всего, увеличением реальных денежных доходов населения. Основной вклад будет вносить рост реальных заработных плат на фоне сохранения низкого уровня безработицы. Кроме того, рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат. В том числе учтены решения по индексации пенсий работающим пенсионерам и расширению мер поддержки семей с детьми", - указал Решетников.
Он также выразил уверенность, что растущий спрос будет удовлетворен за счет производства отечественных товаров и услуг, а также развития экономики предложения. Министерство ожидает продолжения роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг и других отраслей, работающих на внутренний рынок.
Министр подчеркнул, что министерство готовит прогноз исходя из умеренно-консервативных предположений, при этом он является реалистичным и позволяет сформировать устойчивый бюджет.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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ЭкономикаРОССИЯМаксим Решетниковэкономика РФ
 
 
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