Рост рынка акций не унимается

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь сильно вырос: +2,2% за понедельник и на закрытии бенчмарк оказался выше 2843 п. С минимума сентября и за три недели уже более +13%. Тренд развернулся еще неделю назад, когда были прорваны технические препятствия. Ориентир на осень в 3000 п. сохраняется, до него уже менее 6%. Фундаментально на стороне роста — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ. Вероятно, и лазейки для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг уже прикрыты.Сильнее рынка — акции Мечела (+7,5%). Ранее они очень сильно падали на фоне роста долга корпорации, и была высокая техническая перепроданность, а теперь там высокий отскок. Краткосрочный ориентир вплоть до 130 руб.Еще один фаворит понедельника — акции Газпрома (+6,5%). Стали появляться сигналы о возможном снижении налогового бремени корпорации. Если это подтвердится, курс может резко улететь еще выше. Вес акций в структуре индекса около 10%, и фактор Газпрома значим для динамики всего широкого рынка. Ближайшее сопротивление на 137 руб.Слабее рынка — акции ПИК (-2%). Бумаги девелопера под повышенным давлением на фоне высоких ставок в экономике и окончания льготных ипотечных программ. Технически акции в нисходящем тренде, но выше годовой поддержки. Вариант высокого отскока активируется при прорыве над сопротивлением 680 руб.Рубль остается на многомесячном минимуме: юань дороже 13,14, евро у 103,2, доллар поднялся к 92,9. В ближайшие дни экспортеры будут платить налоги на доходы от добычи полезных ископаемых — НДПИ, что может увеличить предложение инвалюты на рынке и придать сил рублю для локального восстановления. Есть вероятность юаню сходить под 13 руб.
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь сильно вырос: +2,2% за понедельник и на закрытии бенчмарк оказался выше 2843 п. С минимума сентября и за три недели уже более +13%. Тренд развернулся еще неделю назад, когда были прорваны технические препятствия. Ориентир на осень в 3000 п. сохраняется, до него уже менее 6%. Фундаментально на стороне роста — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ. Вероятно, и лазейки для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг уже прикрыты.
Сильнее рынка — акции Мечела (+7,5%). Ранее они очень сильно падали на фоне роста долга корпорации, и была высокая техническая перепроданность, а теперь там высокий отскок. Краткосрочный ориентир вплоть до 130 руб.
Еще один фаворит понедельника — акции Газпрома (+6,5%). Стали появляться сигналы о возможном снижении налогового бремени корпорации. Если это подтвердится, курс может резко улететь еще выше. Вес акций в структуре индекса около 10%, и фактор Газпрома значим для динамики всего широкого рынка. Ближайшее сопротивление на 137 руб.
Слабее рынка — акции ПИК (-2%). Бумаги девелопера под повышенным давлением на фоне высоких ставок в экономике и окончания льготных ипотечных программ. Технически акции в нисходящем тренде, но выше годовой поддержки. Вариант высокого отскока активируется при прорыве над сопротивлением 680 руб.
Рубль остается на многомесячном минимуме: юань дороже 13,14, евро у 103,2, доллар поднялся к 92,9. В ближайшие дни экспортеры будут платить налоги на доходы от добычи полезных ископаемых — НДПИ, что может увеличить предложение инвалюты на рынке и придать сил рублю для локального восстановления. Есть вероятность юаню сходить под 13 руб.
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