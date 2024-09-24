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Рост рынка акций не унимается - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Рост рынка акций не унимается
Рост рынка акций не унимается - 24.09.2024, ПРАЙМ
Рост рынка акций не унимается
Индекс Мосбиржи вновь сильно вырос: +2,2% за понедельник и на закрытии бенчмарк оказался выше 2843 п. С минимума сентября и за три недели уже более +13%. Тренд... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:36+0300
2024-09-24T10:36+0300
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь сильно вырос: +2,2% за понедельник и на закрытии бенчмарк оказался выше 2843 п. С минимума сентября и за три недели уже более +13%. Тренд развернулся еще неделю назад, когда были прорваны технические препятствия. Ориентир на осень в 3000 п. сохраняется, до него уже менее 6%. Фундаментально на стороне роста — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ. Вероятно, и лазейки для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг уже прикрыты.Сильнее рынка — акции Мечела (+7,5%). Ранее они очень сильно падали на фоне роста долга корпорации, и была высокая техническая перепроданность, а теперь там высокий отскок. Краткосрочный ориентир вплоть до 130 руб.Еще один фаворит понедельника — акции Газпрома (+6,5%). Стали появляться сигналы о возможном снижении налогового бремени корпорации. Если это подтвердится, курс может резко улететь еще выше. Вес акций в структуре индекса около 10%, и фактор Газпрома значим для динамики всего широкого рынка. Ближайшее сопротивление на 137 руб.Слабее рынка — акции ПИК (-2%). Бумаги девелопера под повышенным давлением на фоне высоких ставок в экономике и окончания льготных ипотечных программ. Технически акции в нисходящем тренде, но выше годовой поддержки. Вариант высокого отскока активируется при прорыве над сопротивлением 680 руб.Рубль остается на многомесячном минимуме: юань дороже 13,14, евро у 103,2, доллар поднялся к 92,9. В ближайшие дни экспортеры будут платить налоги на доходы от добычи полезных ископаемых — НДПИ, что может увеличить предложение инвалюты на рынке и придать сил рублю для локального восстановления. Есть вероятность юаню сходить под 13 руб.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
10:36 24.09.2024
 

Рост рынка акций не унимается

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вновь сильно вырос: +2,2% за понедельник и на закрытии бенчмарк оказался выше 2843 п. С минимума сентября и за три недели уже более +13%. Тренд развернулся еще неделю назад, когда были прорваны технические препятствия. Ориентир на осень в 3000 п. сохраняется, до него уже менее 6%. Фундаментально на стороне роста — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ. Вероятно, и лазейки для недружественных нерезидентов по продаже российских бумаг уже прикрыты.
Сильнее рынка — акции Мечела (+7,5%). Ранее они очень сильно падали на фоне роста долга корпорации, и была высокая техническая перепроданность, а теперь там высокий отскок. Краткосрочный ориентир вплоть до 130 руб.
Еще один фаворит понедельника — акции Газпрома (+6,5%). Стали появляться сигналы о возможном снижении налогового бремени корпорации. Если это подтвердится, курс может резко улететь еще выше. Вес акций в структуре индекса около 10%, и фактор Газпрома значим для динамики всего широкого рынка. Ближайшее сопротивление на 137 руб.
Слабее рынка — акции ПИК (-2%). Бумаги девелопера под повышенным давлением на фоне высоких ставок в экономике и окончания льготных ипотечных программ. Технически акции в нисходящем тренде, но выше годовой поддержки. Вариант высокого отскока активируется при прорыве над сопротивлением 680 руб.
Рубль остается на многомесячном минимуме: юань дороже 13,14, евро у 103,2, доллар поднялся к 92,9. В ближайшие дни экспортеры будут платить налоги на доходы от добычи полезных ископаемых — НДПИ, что может увеличить предложение инвалюты на рынке и придать сил рублю для локального восстановления. Есть вероятность юаню сходить под 13 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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