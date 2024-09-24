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Российский рынок акций продолжает уверенно расти

Российский рынок акций продолжает уверенно расти - 24.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает уверенно расти

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем во вторник, индекс Мосбиржи повышается уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:57+0300

2024-09-24T15:57+0300

2024-09-24T15:57+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем во вторник, индекс Мосбиржи повышается уже четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.44 мск растет на 1,06%, до 2 849,67 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,95%, до 74,64 доллара за баррель. "В первой половине торговой сессии рынок акций растет, поддерживаемый существенным ростом бумаг, имеющих наибольший вес в индексе Мосбиржи, позитивом в котировках нефти и ослаблением рубля", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Российский рынок акций сегодня продолжает подъем, пользуясь позитивной конъюнктурой. Среди лидеров дня – тяжеловесные акции "Газпрома", прибавляющие около 4% на фоне новостей о возможном снижении налоговой нагрузки. Нефть, как и большинство других сырьевых активов, дорожает. Актив в очередной раз пытается прорвать сопротивление на $75 по Brent", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Валютный фактор также на стороне покупателей. Рубль остается слабым – юань на Мосбирже достигал отметки 13,26 рубля, отметил эксперт. "На внешнем контуре настроения приподнятые. Мощный импульс роста произошел на китайских биржах, поводом стали масштабные меры стимулирования экономики, объявленные властями страны. В плюсе также европейские площадки и фьючерсы на индексы США", - добавил Шепелев. "Меры по поддержанию темпов экономического развития, объявленные сегодня Народным банком Китая, оказали стимулирующее воздействие на многие рынки. Китайские фондовые индексы показали максимальный дневной рост за последние семь месяцев. Фондовые индексы многих азиатских рынков демонстрируют положительную динамику", - отметил Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – бумаги "Русала" (+3,55%), "Газпрома" (+3,44%), "Киви" (+3,38%), "Новатэка" (+2,96%), "ЭН + Груп" (2,68%), расписки ЦИАНа (+2,68%), акции "Самолета" (+1,75%), "Норникеля" (+1,34%). В лидерах снижения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-3,43%), ЛСР (-3,12%), "Сегежи" (-2,82%), "Совкомфлота" (-2,47%), "Аэрофлота" (-2%), Мосбиржи (-1,92%), "Газпром нефти" (-1,91%), ЮМГ (-1,9%). ПРОГНОЗЫ "В случае сохранения благоприятных факторов индекс Мосбиржи может завершить сессию на месячных вершинах", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Игнат Иванов из ФГ "Финам" ожидает, что сегодня рынок закроется в плюсе. "Однако, на наш взгляд, в ближайшие сессии бычий настрой немного утихнет, и рост рынка замедлится или прекратится вовсе", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20240923/mosbirzha-851727159.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс