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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T18:57+0300

2024-09-24T18:57+0300

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.

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