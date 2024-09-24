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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента - 24.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:57+0300
2024-09-24T18:57+0300
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию на 1,85 процента
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника на 1,85%
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз