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СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок

СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок - 24.09.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭК) готовятся запустить общий биржевой рынок, сообщается в | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T19:14+0300

2024-09-24T19:14+0300

2024-09-24T19:14+0300

экономика

спбмтсб

биржевые торги

еэк

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭК) готовятся запустить общий биржевой рынок, сообщается в пресс-релизе биржи. "Создание общего товарного рынка стран, входящих в Евразийский экономический союз, обсудили президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович", - говорится в пресс-релизе компании. Сообщается, что на встрече стороны обсудили этапы и сроки реализации мероприятий, предусмотренных в концепции развития общих рынков Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также разработку общих правил биржевой торговли и нормативных актов, необходимых для функционирования общебиржевого рынка. Сообщается, что документ о создании общего биржевого рынка находится на высоком уровне готовности - в ближайшее время планируется его рассмотрение Советом ЕЭК и затем на ЕМПС. Отмечается, что дискуссионным пока остается вопрос включения в общий биржевой рынок торговли энергетическими товарами: газом, нефтью, нефтепродуктами, электрической энергией. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на Бирже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спбмтсб, биржевые торги, еэк