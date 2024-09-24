Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/rynok-851754556.html
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок - 24.09.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭК) готовятся запустить общий биржевой рынок, сообщается в | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T19:14+0300
2024-09-24T19:14+0300
экономика
спбмтсб
биржевые торги
еэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_0:68:1764:1060_1920x0_80_0_0_c775f5bfeb1c399281bf9b640f2d8512.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭК) готовятся запустить общий биржевой рынок, сообщается в пресс-релизе биржи. "Создание общего товарного рынка стран, входящих в Евразийский экономический союз, обсудили президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович", - говорится в пресс-релизе компании. Сообщается, что на встрече стороны обсудили этапы и сроки реализации мероприятий, предусмотренных в концепции развития общих рынков Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также разработку общих правил биржевой торговли и нормативных актов, необходимых для функционирования общебиржевого рынка. Сообщается, что документ о создании общего биржевого рынка находится на высоком уровне готовности - в ближайшее время планируется его рассмотрение Советом ЕЭК и затем на ЕМПС. Отмечается, что дискуссионным пока остается вопрос включения в общий биржевой рынок торговли энергетическими товарами: газом, нефтью, нефтепродуктами, электрической энергией. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на Бирже.
https://1prime.ru/20240924/toplivo-851753748.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_130:0:1634:1128_1920x0_80_0_0_c44637d819fbb79d8b49ae1da0cab191.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
спбмтсб, биржевые торги, еэк
Экономика, СПбМТСБ, биржевые торги, ЕЭК
19:14 24.09.2024
 
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок

СПбМТСБ и Евразийский экономический союз намерены запустить общий биржевой рынок

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и Евразийский экономический союз (ЕЭК) готовятся запустить общий биржевой рынок, сообщается в пресс-релизе биржи.
"Создание общего товарного рынка стран, входящих в Евразийский экономический союз, обсудили президент СПбМТСБ Игорь Артемьев и член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович", - говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что на встрече стороны обсудили этапы и сроки реализации мероприятий, предусмотренных в концепции развития общих рынков Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также разработку общих правил биржевой торговли и нормативных актов, необходимых для функционирования общебиржевого рынка.
Сообщается, что документ о создании общего биржевого рынка находится на высоком уровне готовности - в ближайшее время планируется его рассмотрение Советом ЕЭК и затем на ЕМПС. Отмечается, что дискуссионным пока остается вопрос включения в общий биржевой рынок торговли энергетическими товарами: газом, нефтью, нефтепродуктами, электрической энергией.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на Бирже.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз
18:38
 
ЭкономикаСПбМТСБбиржевые торгиЕЭК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала