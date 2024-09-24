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Российский рынок акций продолжил активный рост

Российский рынок акций продолжил активный рост - 24.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил активный рост

Российский рынок акций продолжил активно расти четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимум с середины августа – немного ниже 2900 пунктов по основному... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:05+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил активно расти четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимум с середины августа – немного ниже 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций во вторник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и обновляя максимумы с середины августа. "Индекс Мосбиржи сохранял повышательный настрой, бенчмарк переписал месячные максимумы. Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями – рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара. Заметный вклад в движение индекса внесли тяжеловесные акции "Газпрома", которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Норникеля" (+4,8%), "Русала" (+4,5%), "Газпрома" (+5,8%), "Самолета" (+4,1%), "Новатэка" (+3,8%). Упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Европлана" (-1,3%), НЛМК (-1,1%), "Совкомфлота" (-1,7%). Стоимость нефти к 19.40 мск растет на 1,5%, до 74,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы росли на 0,2-2%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 100,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили рост и обновляли максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками таких акций-"тяжеловесов", как "Газпром", "Норникель" и "Новатэк", отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индикатор Мосбиржи на данный момент подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС – к 1000 пунктам", - добавляет она. Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение к 2900 пунктам без сброса технической перегретости маловероятно, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс