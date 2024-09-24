https://1prime.ru/20240924/rynok-851755368.html
Российский рынок акций продолжил активный рост
Российский рынок акций продолжил активный рост - 24.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил активный рост
Российский рынок акций продолжил активно расти четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимум с середины августа – немного ниже 2900 пунктов по основному... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T20:05+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил активно расти четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимум с середины августа – немного ниже 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций во вторник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и обновляя максимумы с середины августа. "Индекс Мосбиржи сохранял повышательный настрой, бенчмарк переписал месячные максимумы. Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями – рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара. Заметный вклад в движение индекса внесли тяжеловесные акции "Газпрома", которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Норникеля" (+4,8%), "Русала" (+4,5%), "Газпрома" (+5,8%), "Самолета" (+4,1%), "Новатэка" (+3,8%). Упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Европлана" (-1,3%), НЛМК (-1,1%), "Совкомфлота" (-1,7%). Стоимость нефти к 19.40 мск растет на 1,5%, до 74,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы росли на 0,2-2%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 100,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили рост и обновляли максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками таких акций-"тяжеловесов", как "Газпром", "Норникель" и "Новатэк", отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индикатор Мосбиржи на данный момент подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС – к 1000 пунктам", - добавляет она. Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение к 2900 пунктам без сброса технической перегретости маловероятно, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций продолжил активный рост
Российский рынок акций вырос во вторник четвертую торговую сессию подряд
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил активно расти четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимум с середины августа – немного ниже 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций во вторник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и обновляя максимумы с середины августа.
"Индекс Мосбиржи сохранял повышательный настрой, бенчмарк переписал месячные максимумы. Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями – рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара. Заметный вклад в движение индекса внесли тяжеловесные акции "Газпрома", которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Норникеля" (+4,8%), "Русала" (+4,5%), "Газпрома" (+5,8%), "Самолета" (+4,1%), "Новатэка" (+3,8%). Упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Европлана" (-1,3%), НЛМК (-1,1%), "Совкомфлота" (-1,7%).
Стоимость нефти к 19.40 мск растет на 1,5%, до 74,3 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы росли на 0,2-2%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 100,6 пункта.
Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили рост и обновляли максимумы с середины августа, продолжая наметившийся на прошлой неделе восходящий тренд, который подкрепляется покупками таких акций-"тяжеловесов", как "Газпром", "Норникель" и "Новатэк", отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Индикатор Мосбиржи на данный момент подтверждает нацеленность на движение к психологически важной отметке 3000 пунктов, а индекс РТС – к 1000 пунктам", - добавляет она.
Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение к 2900 пунктам без сброса технической перегретости маловероятно, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября – 2775-2875 пунктов", - добавляет он.
СПбМТСБ и ЕЭК намерены запустить общий биржевой рынок