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Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/sanktsii-851733576.html
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии - 24.09.2024, ПРАЙМ
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций против РФ и Белоруссии. Информация об этом размещена на сайте... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T05:48+0300
2024-09-24T05:49+0300
политика
санкции против рф
россия
белоруссия
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ДЖАКАРТА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций против РФ и Белоруссии. Информация об этом размещена на сайте внешнеполитического ведомства страны. "Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению… Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности", - подчеркнул Питерс, добавив, что государство призывает Москву покинуть территорию ЗАЭС. Он также объяснил, что введение санкций против Белоруссии нацелено на "привлечение к ответственности" поддерживающих действия Москвы государств. В министерстве иностранных дел уточнили, что новый пакет санкций затронул 5 лиц и 6 организаций.
https://1prime.ru/20240923/sanktsii-851717857.html
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санкции против рф, россия, белоруссия, новая зеландия
Политика, санкции против РФ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
05:48 24.09.2024 (обновлено: 05:49 24.09.2024)
 
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

МИД: Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

© fotolia.com / Anke van Wyk"Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© fotolia.com / Anke van Wyk
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ДЖАКАРТА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций против РФ и Белоруссии. Информация об этом размещена на сайте внешнеполитического ведомства страны.
"Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению… Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности", - подчеркнул Питерс, добавив, что государство призывает Москву покинуть территорию ЗАЭС.
Он также объяснил, что введение санкций против Белоруссии нацелено на "привлечение к ответственности" поддерживающих действия Москвы государств. В министерстве иностранных дел уточнили, что новый пакет санкций затронул 5 лиц и 6 организаций.
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