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В G7 пообещали продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В G7 пообещали продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики
В G7 пообещали продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики - 24.09.2024, ПРАЙМ
В G7 пообещали продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики
Страны G7 намерены продолжать оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров, чтобы противодействовать Москве в украинском... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T12:29+0300
2024-09-24T12:29+0300
экономика
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страны G7 намерены продолжать оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров, чтобы противодействовать Москве в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам заседания глав МИД G7 на полях Генассамблеи ООН."Они (главы МИД - ред.) выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров, — сказано в тексте заявления.Кроме того, G7 поддерживает "право Украины на самооборону" и обещает увеличить промышленное производство и возможности поставок для поддержки Украины. Они также выражают решимость укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны.Организация также намеревается принимать меры против организаций, якобы поддерживающих российскую оборонную промышленность, в том числе финансовых учреждений и других организаций в Китае и третьих странах.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:29 24.09.2024
 
В G7 пообещали продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики

Таяни: G7 обещает продолжать оказывать давление на доходы России от энергетики

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Страны G7 намерены продолжать оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов и сырьевых товаров, чтобы противодействовать Москве в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни по итогам заседания глав МИД G7 на полях Генассамблеи ООН.
"Они (главы МИД - ред.) выразили намерение продолжать оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров, — сказано в тексте заявления.
Кроме того, G7 поддерживает "право Украины на самооборону" и обещает увеличить промышленное производство и возможности поставок для поддержки Украины. Они также выражают решимость укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны.
Организация также намеревается принимать меры против организаций, якобы поддерживающих российскую оборонную промышленность, в том числе финансовых учреждений и других организаций в Китае и третьих странах.
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