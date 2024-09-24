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"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов
"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов
Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T14:29+0300
2024-09-24T14:31+0300
экономика
сбербанк
герман греф
владимир путин
налог
дивиденды
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
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сбербанк, герман греф, владимир путин, налог, дивиденды
Экономика, Сбербанк, Герман Греф, Владимир Путин, НАЛОГ, дивиденды
14:29 24.09.2024 (обновлено: 14:31 24.09.2024)
 
"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов

Греф: "Сбер" выплатит государству 1,2 трлн рублей налогов и дивидендов в 2024 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
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