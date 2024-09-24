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"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов

"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" выплатит государству рекордную сумму налогов и дивидендов

Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T14:29+0300

2024-09-24T14:29+0300

2024-09-24T14:31+0300

экономика

сбербанк

герман греф

владимир путин

налог

дивиденды

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году выплатит государству налогов и дивидендов на общую сумму примерно 1,2 триллиона рублей, что будет абсолютным рекордом за все время, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время. Мы выплатили уже дивиденды в размере 750 миллиардов рублей. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.

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сбербанк, герман греф, владимир путин, налог, дивиденды