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"Сбер" отметил рост инвестиций в РФ и двухкратное снижение оттока капитала

"Сбер" отметил рост инвестиций в РФ и двухкратное снижение оттока капитала - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" отметил рост инвестиций в РФ и двухкратное снижение оттока капитала

Сбербанк видит рост инвестиций в российской экономике: объем инвестиционных сделок в работе у банка почти на четверть превышает прошлогодний, а также... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T14:50+0300

2024-09-24T14:50+0300

2024-09-24T14:50+0300

экономика

россия

сбербанк

герман греф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост инвестиций в российской экономике: объем инвестиционных сделок в работе у банка почти на четверть превышает прошлогодний, а также наблюдается двухкратное снижение оттока капитала из РФ, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы видим, что растут инвестиции, как ни парадоксально. Вы абсолютно правы, при высокой ставке Центрального банка, казалось бы, первый вид кредитования, который начинает сокращаться, это инвестиционное кредитование, но мы видим, что в этом году мы выдали за первое полугодие уже около одного триллиона рублей инвестиционных кредитов", - сказал Греф. "И у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году. Во многом это парадокс, на самом деле так не должно быть, но пока инвестиционная активность компаний очень высокая", - добавил глава Сбербанка. Он отметил, что растут и государственные инвестиции, при этом Сбербанк видит большой рост и частных инвестиций. "Отток капитала в целом примерно в два раза ниже, чем был раньше. И это в том числе один из источников инвестиций", - подчеркнул Греф.

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россия, сбербанк, герман греф