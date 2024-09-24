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Сбербанк планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт, заявил Греф - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт, заявил Греф
Сбербанк планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт, заявил Греф - 24.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт, заявил Греф
Сбербанк развивает на Алтае самый большой в России горнолыжный курорт и планирует сделать его лучшим в мире, заявил глава банка Герман Греф на встрече с... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:09+0300
2024-09-24T16:09+0300
экономика
россия
алтай
сбербанк
горнолыжный курорт
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк развивает на Алтае самый большой в России горнолыжный курорт и планирует сделать его лучшим в мире, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Мы сейчас развиваем потенциально самый большой курорт и хотим его сделать лучшим горнолыжным курортом в мире. Мы взяли все параметры, которые сегодня есть в лучших горнолыжных регионах в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке. Стараемся выдержать все параметры, чтобы этот курорт был лучшим", - сказал Греф. Сбербанк развивает в республике Алтай всесезонный курорт "Манжерок". Его официальное открытие состоялось в декабре прошлого года. Греф отметил, что на сегодняшний день уже открыто 40 километров трасс. Всего же планируется создать порядка 200 километров лыжных трасс. Он также рассказал, что на территории курорта будет отель, по крыше которого можно будет спускаться на лыжах, музей и картинная галерея. Уже к концу этого года планируется открыть четырехкилометровую набережную вокруг озера. Также глава Сбербанка подтвердил, что уже в этом году начнется строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске. "Аэропорт – проект, который мы начнем строить в конце этого года", - сказал он. "Можно увеличить полосу на 500 метров и тем самым обеспечить посадку всех типов воздушных судов, даже Ил-96... Уже одобрили проект, его согласовали и с местными властями, с исполняющим обязанности губернатора новым и с правительством. Поэтому очень дружно идет работа", - сказал Греф, отвечая на вопрос президента об увеличении взлетной полосы.
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россия, алтай, сбербанк, горнолыжный курорт
Экономика, РОССИЯ, АЛТАЙ, Сбербанк, горнолыжный курорт
16:09 24.09.2024
 
Сбербанк планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт, заявил Греф

Греф: Сбербанк планирует создать на Алтае лучший в мире горнолыжный курорт

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Сбербанк развивает на Алтае самый большой в России горнолыжный курорт и планирует сделать его лучшим в мире, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы сейчас развиваем потенциально самый большой курорт и хотим его сделать лучшим горнолыжным курортом в мире. Мы взяли все параметры, которые сегодня есть в лучших горнолыжных регионах в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Латинской Америке. Стараемся выдержать все параметры, чтобы этот курорт был лучшим", - сказал Греф.
Сбербанк развивает в республике Алтай всесезонный курорт "Манжерок". Его официальное открытие состоялось в декабре прошлого года.
Греф отметил, что на сегодняшний день уже открыто 40 километров трасс. Всего же планируется создать порядка 200 километров лыжных трасс.
Он также рассказал, что на территории курорта будет отель, по крыше которого можно будет спускаться на лыжах, музей и картинная галерея. Уже к концу этого года планируется открыть четырехкилометровую набережную вокруг озера.
Также глава Сбербанка подтвердил, что уже в этом году начнется строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске. "Аэропорт – проект, который мы начнем строить в конце этого года", - сказал он.
"Можно увеличить полосу на 500 метров и тем самым обеспечить посадку всех типов воздушных судов, даже Ил-96... Уже одобрили проект, его согласовали и с местными властями, с исполняющим обязанности губернатора новым и с правительством. Поэтому очень дружно идет работа", - сказал Греф, отвечая на вопрос президента об увеличении взлетной полосы.
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ЭкономикаРОССИЯАЛТАЙСбербанкгорнолыжный курорт
 
 
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