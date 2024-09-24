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"Северсталь" получит лицензию на железорудный участок около своих активов - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" получит лицензию на железорудный участок около своих активов
"Северсталь" получит лицензию на железорудный участок около своих активов - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" получит лицензию на железорудный участок около своих активов
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) предоставит Оленегорскому горно-обогатительному комбинат ("Олкон"),... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T21:53+0300
2024-09-24T21:53+0300
экономика
россия
северсталь
железная руда
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) предоставит Оленегорскому горно-обогатительному комбинат ("Олкон"), входящему в "Северсталь", лицензию на железорудный участок недр "Нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения" в Мурманской области рядом с действующими активами холдинга за 1,18 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Ранее в сентябре Минприроды РФ сообщило РИА Новости, что "Олкон" стал единственным участником в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 230 миллионов тонн. "Предоставить в установленном порядке право пользования участком недр, являвшимся предметом аукциона, и оформить лицензию на пользование недрами единственному заявителю", - говорится в протоколе аукционной комиссии. Заявка "Олкона" признана соответствующей требованиям аукциона. Согласно регламенту, компания, если становится единственным участником, должна заплатить начальный платеж плюс один шаг для получения лицензии. Таким образом, "Олкон" обязан заплатить около 1,18 миллиарда рублей в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Участок недр расположен на территории Арктической зоны России, в пределах Заимандровского железорудного района, в шести километрах от месторождений, разрабатываемых Оленегорским горно-обогатительным комбинатом ("Олкон"), следует из приложения к приказу Севзапнедр. Участок, передаваемый в пользование, включает в себя нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения, содержащие запасы железистых кварцитов. Его площадь составляет 3,97 квадратных километра. Балансовые запасы по категории С1 составляют 230,97 миллиона тонн, по С2 - 40,16 миллиона тонн. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются в 14,61 миллиона тонн.
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россия, северсталь, железная руда
Экономика, РОССИЯ, Северсталь, железная руда
21:53 24.09.2024
 
"Северсталь" получит лицензию на железорудный участок около своих активов

"Олкон" получит лицензию на железорудный участок недр за 1,18 миллиарда рублей

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) предоставит Оленегорскому горно-обогатительному комбинат ("Олкон"), входящему в "Северсталь", лицензию на железорудный участок недр "Нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения" в Мурманской области рядом с действующими активами холдинга за 1,18 миллиарда рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги".
Ранее в сентябре Минприроды РФ сообщило РИА Новости, что "Олкон" стал единственным участником в аукционе на нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения с разведанными балансовыми запасами железистых кварцитов в 230 миллионов тонн.
"Предоставить в установленном порядке право пользования участком недр, являвшимся предметом аукциона, и оформить лицензию на пользование недрами единственному заявителю", - говорится в протоколе аукционной комиссии.
Заявка "Олкона" признана соответствующей требованиям аукциона. Согласно регламенту, компания, если становится единственным участником, должна заплатить начальный платеж плюс один шаг для получения лицензии. Таким образом, "Олкон" обязан заплатить около 1,18 миллиарда рублей в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Участок недр расположен на территории Арктической зоны России, в пределах Заимандровского железорудного района, в шести километрах от месторождений, разрабатываемых Оленегорским горно-обогатительным комбинатом ("Олкон"), следует из приложения к приказу Севзапнедр.
Участок, передаваемый в пользование, включает в себя нижние горизонты и фланги Оленегорского месторождения, содержащие запасы железистых кварцитов. Его площадь составляет 3,97 квадратных километра. Балансовые запасы по категории С1 составляют 230,97 миллиона тонн, по С2 - 40,16 миллиона тонн. Забалансовые запасы по категории С2 оцениваются в 14,61 миллиона тонн.
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