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"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине
"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к поражению Украины, поэтому не поддерживает удары вглубь России. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:16+0300
2024-09-24T13:16+0300
политика
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к поражению Украины, поэтому не поддерживает удары вглубь России. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке."Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", — отметил он в публикации.Ранее немецкий лидер заявил, что не будет убеждать союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что страны НАТО обсуждают возможное использование западного дальнобойного оружия Украиной, однако это может изменить характер конфликта.
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германия, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
13:16 24.09.2024
 
"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине

Журналист Репке: Шольц желает поражения Украины, не поддерживая удары по России

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к поражению Украины, поэтому не поддерживает удары вглубь России. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке.
"Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", — отметил он в публикации.
Ранее немецкий лидер заявил, что не будет убеждать союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.
Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что страны НАТО обсуждают возможное использование западного дальнобойного оружия Украиной, однако это может изменить характер конфликта.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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ПолитикаГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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