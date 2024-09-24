https://1prime.ru/20240924/sholts-851742155.html

"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине

"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Все просто". В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к поражению Украины, поэтому не поддерживает удары вглубь России. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T13:16+0300

2024-09-24T13:16+0300

2024-09-24T13:16+0300

политика

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц стремится к поражению Украины, поэтому не поддерживает удары вглубь России. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке."Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", — отметил он в публикации.Ранее немецкий лидер заявил, что не будет убеждать союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием.Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что страны НАТО обсуждают возможное использование западного дальнобойного оружия Украиной, однако это может изменить характер конфликта.

https://1prime.ru/20240917/volodin-851620217.html

германия

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германия, олаф шольц