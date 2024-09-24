Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240924/shtraf-851747810.html
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных - 24.09.2024, ПРАЙМ
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:23+0300
2024-09-24T16:23+0300
россия
госдума
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. "Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта. Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей. Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что опасные ситуации с домашними животными происходят по вине людей, не соблюдающих требования к содержанию домашних питомцев. "Выгуливая пса крупной породы, владелец обязан обеспечить безопасность других животных, прохожих, имущества. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение собак во дворах и на детских площадках. Они должны быть на поводке, и хозяева обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности", - отметил он. Депутат добавил, что на опасных собак обязательно нужно надевать намордник, список таких животных утверждает правительство. "Среди этих пород - волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака. Они могут свободно бегать только по огороженной частной территории, при этом следует повесить объявление о том, что в домовладении содержат опасную собаку", - уточнил Кошелев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, штраф
РОССИЯ, Госдума, штраф
16:23 24.09.2024
 
ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

ГД одобрила штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
"Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.
Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей.
Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными.
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что опасные ситуации с домашними животными происходят по вине людей, не соблюдающих требования к содержанию домашних питомцев. "Выгуливая пса крупной породы, владелец обязан обеспечить безопасность других животных, прохожих, имущества. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение собак во дворах и на детских площадках. Они должны быть на поводке, и хозяева обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности", - отметил он.
Депутат добавил, что на опасных собак обязательно нужно надевать намордник, список таких животных утверждает правительство.
"Среди этих пород - волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака. Они могут свободно бегать только по огороженной частной территории, при этом следует повесить объявление о том, что в домовладении содержат опасную собаку", - уточнил Кошелев.
 
РОССИЯГосдумаштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала