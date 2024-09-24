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ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных - 24.09.2024, ПРАЙМ

ГД введет штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:23+0300

2024-09-24T16:23+0300

2024-09-24T16:23+0300

россия

госдума

штраф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. "Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта. Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей. Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль в области обращения с животными. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) пояснил РИА Новости, что опасные ситуации с домашними животными происходят по вине людей, не соблюдающих требования к содержанию домашних питомцев. "Выгуливая пса крупной породы, владелец обязан обеспечить безопасность других животных, прохожих, имущества. Запрещено свободное и неконтролируемое передвижение собак во дворах и на детских площадках. Они должны быть на поводке, и хозяева обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности", - отметил он. Депутат добавил, что на опасных собак обязательно нужно надевать намордник, список таких животных утверждает правительство. "Среди этих пород - волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака. Они могут свободно бегать только по огороженной частной территории, при этом следует повесить объявление о том, что в домовладении содержат опасную собаку", - уточнил Кошелев.

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россия, госдума, штраф