https://1prime.ru/20240924/siluanov-851748395.html

Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета

Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета - 24.09.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета

Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:36+0300

2024-09-24T16:36+0300

2024-09-24T17:09+0300

экономика

россия

бюджет

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов."Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.Он сообщил, что необходимые ресурсы в рамках проекта бюджета РФ на 2025-2027 годы будут выделены на льготные программы ипотеки.Министр также рассказал, что дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина."Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал Силуанов.Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.Кроме того, глава Минфина сообщил, что финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.

https://1prime.ru/20240924/defitsit-851749148.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бюджет, антон силуанов