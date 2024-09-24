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Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/siluanov-851748395.html
Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета
Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета - 24.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета
Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:36+0300
2024-09-24T17:09+0300
экономика
россия
бюджет
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов."Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.Он сообщил, что необходимые ресурсы в рамках проекта бюджета РФ на 2025-2027 годы будут выделены на льготные программы ипотеки.Министр также рассказал, что дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина."Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал Силуанов.Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.Кроме того, глава Минфина сообщил, что финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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россия, бюджет, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, бюджет, Антон Силуанов
16:36 24.09.2024 (обновлено: 17:09 24.09.2024)
 
Силуанов назвал приоритеты проекта федерального бюджета

Силуанов: приоритетами проекта бюджета являются соцподдержка и обеспечение СВО

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
"Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.
Он сообщил, что необходимые ресурсы в рамках проекта бюджета РФ на 2025-2027 годы будут выделены на льготные программы ипотеки.
Министр также рассказал, что дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.
"Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал Силуанов.
Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.
Кроме того, глава Минфина сообщил, что финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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