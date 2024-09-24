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Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Венгрия и Китай выражают грусть по поводу политики ЕС и США, которые усугубляют украинский кризис, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T10:28+0300

2024-09-24T10:28+0300

2024-09-24T10:28+0300

политика

венгрия

китай

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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Китай выражают грусть по поводу политики ЕС и США, которые усугубляют украинский кризис, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе,", — отметил он в социальных сетях.Сийярто также подчеркнул, что Венгрия высоко ценит усилия Китая по достижению мира на Украине и считает, что Китай играет ведущую роль в поддержке мира.Он также обвинил некоторых американских и европейских политиков в постоянном разжигании напряженности в регионе трансатлантического сотрудничества, что может привести к эскалации и провокационным настроениям.

https://1prime.ru/20240717/kitay-850196945.html

венгрия

китай

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венгрия, китай