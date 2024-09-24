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Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
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Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине - 24.09.2024, ПРАЙМ
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине
Венгрия и Китай выражают грусть по поводу политики ЕС и США, которые усугубляют украинский кризис, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:28+0300
2024-09-24T10:28+0300
политика
венгрия
китай
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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Китай выражают грусть по поводу политики ЕС и США, которые усугубляют украинский кризис, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе,", — отметил он в социальных сетях.Сийярто также подчеркнул, что Венгрия высоко ценит усилия Китая по достижению мира на Украине и считает, что Китай играет ведущую роль в поддержке мира.Он также обвинил некоторых американских и европейских политиков в постоянном разжигании напряженности в регионе трансатлантического сотрудничества, что может привести к эскалации и провокационным настроениям.
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венгрия, китай
Политика, ВЕНГРИЯ, КИТАЙ
10:28 24.09.2024
 
Сийярто раскритиковал политику ЕС и США по Украине

Сийярто: Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику ЕС и США по Украине

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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БУДАПЕШТ, 24 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Китай выражают грусть по поводу политики ЕС и США, которые усугубляют украинский кризис, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"И китайцам, и нам грустно видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно подогревают напряженность в трансатлантическом регионе,", — отметил он в социальных сетях.
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия высоко ценит усилия Китая по достижению мира на Украине и считает, что Китай играет ведущую роль в поддержке мира.
Он также обвинил некоторых американских и европейских политиков в постоянном разжигании напряженности в регионе трансатлантического сотрудничества, что может привести к эскалации и провокационным настроениям.
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