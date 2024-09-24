https://1prime.ru/20240924/spetsialnosti-851757777.html
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования - 24.09.2024, ПРАЙМ
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования
Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T21:56+0300
2024-09-24T21:56+0300
2024-09-24T21:56+0300
россия
образование
среднее профорбазование
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/46/766204666_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1e72bcbcae97a6b225c604eea993c04b.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии... архивариус прекращается с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе. Также прием заканчивается по следующим специальностям: секретарь, оператор диспетчерской службы, электромонтажник-схемщик, контролер металлургического производства, водолаз, электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, оператор производства стекловолокна, электромеханические приборные устройства, мировая художественная культура. В Минпросвещения рассказали РИА Новости, что ведомство регулярно проводит пересмотр образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования. "Их перечень постоянно актуализируется в соответствии с потребностями рынка труда. С 31 декабря 2024 года по 10 федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования прекращается прием на обучение, но эти специальности и профессии будут сохранены и включены в новые современные специальности с широким набором квалификаций", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20240916/kartel-851590616.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76620/46/766204666_90:0:1411:991_1920x0_80_0_0_b6d2fd90107a50715b73307b2db77729.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование, среднее профорбазование
РОССИЯ, образование, среднее профорбазование
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования
Минпросвещения прекратит набор на десять специальностей среднего профобразования
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии... архивариус прекращается с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Также прием заканчивается по следующим специальностям: секретарь, оператор диспетчерской службы, электромонтажник-схемщик, контролер металлургического производства, водолаз, электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, оператор производства стекловолокна, электромеханические приборные устройства, мировая художественная культура.
В Минпросвещения рассказали РИА Новости, что ведомство регулярно проводит пересмотр образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования.
"Их перечень постоянно актуализируется в соответствии с потребностями рынка труда. С 31 декабря 2024 года по 10 федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования прекращается прием на обучение, но эти специальности и профессии будут сохранены и включены в новые современные специальности с широким набором квалификаций", - заключили в министерстве.
ФАС раскрыла картель при реализации национального проекта "Образование"