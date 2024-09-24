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В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования - 24.09.2024, ПРАЙМ
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования
Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T21:56+0300
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россия
образование
среднее профорбазование
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии... архивариус прекращается с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе. Также прием заканчивается по следующим специальностям: секретарь, оператор диспетчерской службы, электромонтажник-схемщик, контролер металлургического производства, водолаз, электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, оператор производства стекловолокна, электромеханические приборные устройства, мировая художественная культура. В Минпросвещения рассказали РИА Новости, что ведомство регулярно проводит пересмотр образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования. "Их перечень постоянно актуализируется в соответствии с потребностями рынка труда. С 31 декабря 2024 года по 10 федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования прекращается прием на обучение, но эти специальности и профессии будут сохранены и включены в новые современные специальности с широким набором квалификаций", - заключили в министерстве.
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россия, образование, среднее профорбазование
РОССИЯ, образование, среднее профорбазование
21:56 24.09.2024
 
В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования

Минпросвещения прекратит набор на десять специальностей среднего профобразования

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк" Студенты на занятиях
 Студенты на занятиях - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии... архивариус прекращается с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Также прием заканчивается по следующим специальностям: секретарь, оператор диспетчерской службы, электромонтажник-схемщик, контролер металлургического производства, водолаз, электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, оператор производства стекловолокна, электромеханические приборные устройства, мировая художественная культура.
В Минпросвещения рассказали РИА Новости, что ведомство регулярно проводит пересмотр образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования.
"Их перечень постоянно актуализируется в соответствии с потребностями рынка труда. С 31 декабря 2024 года по 10 федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования прекращается прием на обучение, но эти специальности и профессии будут сохранены и включены в новые современные специальности с широким набором квалификаций", - заключили в министерстве.
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РОССИЯобразованиесреднее профорбазование
 
 
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