https://1prime.ru/20240924/spetsialnosti-851757777.html

В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования

В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования - 24.09.2024, ПРАЙМ

В России прекратят набор на десять специальностей среднего профобразования

Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T21:56+0300

2024-09-24T21:56+0300

2024-09-24T21:56+0300

россия

образование

среднее профорбазование

https://cdnn.1prime.ru/img/76620/46/766204666_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1e72bcbcae97a6b225c604eea993c04b.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ прекратит с 31 декабря 2024 года набор на 10 специальностей среднего профессионального образования (СПО), следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии... архивариус прекращается с 31 декабря 2024 года", - говорится в документе. Также прием заканчивается по следующим специальностям: секретарь, оператор диспетчерской службы, электромонтажник-схемщик, контролер металлургического производства, водолаз, электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, оператор производства стекловолокна, электромеханические приборные устройства, мировая художественная культура. В Минпросвещения рассказали РИА Новости, что ведомство регулярно проводит пересмотр образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования. "Их перечень постоянно актуализируется в соответствии с потребностями рынка труда. С 31 декабря 2024 года по 10 федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования прекращается прием на обучение, но эти специальности и профессии будут сохранены и включены в новые современные специальности с широким набором квалификаций", - заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20240916/kartel-851590616.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, образование, среднее профорбазование