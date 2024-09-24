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"Пересидит" Запад". В США сделали заявление о России - 24.09.2024, ПРАЙМ
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"Пересидит" Запад". В США сделали заявление о России
"Пересидит" Запад". В США сделали заявление о России - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Пересидит" Запад". В США сделали заявление о России
Применяемая США и Западом стратегия по будущему Украины выгодна для Москвы. Раскол между союзниками ведет к истощению имеющихся у них ресурсов. Об этом пишет... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T22:20+0300
2024-09-24T22:20+0300
политика
сша
запад
россия
поддержка украины
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Применяемая США и Западом стратегия по будущему Украины выгодна для Москвы. Раскол между союзниками ведет к истощению имеющихся у них ресурсов. Об этом пишет издание The National Interest.В публикации отмечается, что данная стратегия практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую, а также поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают мощь США. "И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет “пересидеть” Запад и достичь своих целей в этом противостоянии", — пишет TNI.По мнению издания, "победа" Киева видится Владимиром Зеленским и его союзниками по-разному. Первый считает, что она заключается в возвращении Украины к границам 1991 года. Вторые же полагают, что она состоит в возвращении к границам 2022 года либо в самом факте сохранения существования украинского государства.TNI напомнило, что еще до начала боевых действий президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон не пойдет войной на Россию ради Украины.Издание порекомендовало союзникам реально оценивать свои собственные возможности и возможности Украины, а также одновременно прокладывать курс на сосуществование с Россией, которая, вне зависимости от исхода конфликта, не прекратит быть главным соперником, но при этом и нужным партнером в поддержании стратегической стабильности и безотлагательном решении транснациональных угроз.
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сша, запад, россия, поддержка украины
Политика, США, ЗАПАД, РОССИЯ, поддержка Украины
22:20 24.09.2024
 
"Пересидит" Запад". В США сделали заявление о России

The National Interest: стратегия США и Запада по Украине играет на руку Кремлю

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Применяемая США и Западом стратегия по будущему Украины выгодна для Москвы. Раскол между союзниками ведет к истощению имеющихся у них ресурсов. Об этом пишет издание The National Interest.
В публикации отмечается, что данная стратегия практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую, а также поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают мощь США.
"И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет “пересидеть” Запад и достичь своих целей в этом противостоянии", — пишет TNI.
По мнению издания, "победа" Киева видится Владимиром Зеленским и его союзниками по-разному. Первый считает, что она заключается в возвращении Украины к границам 1991 года. Вторые же полагают, что она состоит в возвращении к границам 2022 года либо в самом факте сохранения существования украинского государства.
TNI напомнило, что еще до начала боевых действий президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон не пойдет войной на Россию ради Украины.
Издание порекомендовало союзникам реально оценивать свои собственные возможности и возможности Украины, а также одновременно прокладывать курс на сосуществование с Россией, которая, вне зависимости от исхода конфликта, не прекратит быть главным соперником, но при этом и нужным партнером в поддержании стратегической стабильности и безотлагательном решении транснациональных угроз.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
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11:04
 
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