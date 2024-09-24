Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240924/ssha-851757382.html
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби - 24.09.2024, ПРАЙМ
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби
Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T21:34+0300
2024-09-24T21:34+0300
политика
сша
белый дом
поддержка украины
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846845855_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_fb82ad95481e72f7f1cde8169a8afc3e.jpg
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден своего решения не менял. Об этом сообщил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден последователен в том, что политика Вашингтона в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России. Американский лидер "не внес никаких изменений в политику по этому вопросу", добавил он. Кирби отметил, что данное руководство по-прежнему остается в силе. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://1prime.ru/20240923/vsu-851724312.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846845855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c53ce65aa779592fe126cb8040e89211.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, белый дом, поддержка украины, ракетные удары
Политика, США, Белый дом, поддержка Украины, ракетные удары
21:34 24.09.2024
 
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби

Кирби: США сохраняют запрет на удары ВСУ ракетами вглубь территории России

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense/Tech. Sgt. Jack SandersДжон Кирби. Архивное фото
Джон Кирби. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense/Tech. Sgt. Jack Sanders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден своего решения не менял. Об этом сообщил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Байден последователен в том, что политика Вашингтона в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России. Американский лидер "не внес никаких изменений в политику по этому вопросу", добавил он.
Кирби отметил, что данное руководство по-прежнему остается в силе.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ
Вчера, 16:12
 
ПолитикаСШАБелый домподдержка Украиныракетные удары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала