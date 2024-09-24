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США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби - 24.09.2024, ПРАЙМ
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби
Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T21:34+0300
2024-09-24T21:34+0300
2024-09-24T21:34+0300
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ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден своего решения не менял. Об этом сообщил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден последователен в том, что политика Вашингтона в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России. Американский лидер "не внес никаких изменений в политику по этому вопросу", добавил он. Кирби отметил, что данное руководство по-прежнему остается в силе. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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сша, белый дом, поддержка украины, ракетные удары
Политика, США, Белый дом, поддержка Украины, ракетные удары
США сохраняют запрет на удары ВСУ вглубь территории России, заявил Кирби
Кирби: США сохраняют запрет на удары ВСУ ракетами вглубь территории России
ООН, 24 сен - ПРАЙМ. Вашингтон в настоящее время сохраняет свой запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Президент США Джо Байден своего решения не менял. Об этом сообщил на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Байден последователен в том, что политика Вашингтона в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России. Американский лидер "не внес никаких изменений в политику по этому вопросу", добавил он.
Кирби отметил, что данное руководство по-прежнему остается в силе.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
"Перестали понимать": на Украине раскрыли, что творится с солдатами ВСУ