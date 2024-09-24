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Суд продлил арест бывшему руководителю "Гостеха" Демченко

Суд продлил арест бывшему руководителю "Гостеха" Демченко - 24.09.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест бывшему руководителю "Гостеха" Демченко

Тверской суд Москвы продлил срок ареста экс-главе "Гостеха", директору центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярославу Демченко,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T20:42+0300

2024-09-24T20:42+0300

2024-09-24T20:42+0300

происшествия

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суд

арест

гостех

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы продлил срок ареста экс-главе "Гостеха", директору центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярославу Демченко, обвиняемому в хищении 38 миллионов рублей. Об этом сообщили агентству РИА Новости в инстанции. По словам собеседницы агентству, суд продлил Демченко срок содержания под стражей до 25 ноября. Меру пресечения также была продлена гениректору ООО "РСВ" Антону Аникину и менеджеру ООО "Клевер" Артему Прошко. По данным следствия, ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и обязалось создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт". ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме, считает следствие. Работы частично были выполнены фиктивно, при этом "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные. Работы не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей и тем самым нанес ущерб государству в особо крупном размере. В пресс-службе суда агентству РИА Новости уточнили, что Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление. Российский сервис "Гостех" является платформой, на которой создают государственные цифровые сервисы и информационные системы.

https://1prime.ru/20240924/bulgakov-851756604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, арест, гостех