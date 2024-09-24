https://1prime.ru/20240924/taksi-851735402.html

В "МТС Travel" предупредили туристов о ловушках на отдыхе

В "МТС Travel" предупредили туристов о ловушках на отдыхе - 24.09.2024, ПРАЙМ

В "МТС Travel" предупредили туристов о ловушках на отдыхе

Поездка на частном такси вместо агрегатора, доверие к местным, которые активно пытаются предложить экскурсию или посоветовать ресторан, а также обмен валюты в... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T08:19+0300

2024-09-24T08:19+0300

2024-09-24T08:19+0300

туризм

такси

рестораны

обман

россия

жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/83479/86/834798602_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_8f2d858da3b9fc3c9f0c5ef2a4aacfe4.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Поездка на частном такси вместо агрегатора, доверие к местным, которые активно пытаются предложить экскурсию или посоветовать ресторан, а также обмен валюты в аэропорту прибытия могут стать ловушкой для туриста за границей, рассказал РИА Новости директор по коммуникациям сервиса путешествий "МТС Travel" Сергей Становкин. "Водитель-частник - это всегда цена в разы выше рынка и часто сомнительная безопасность. Если других возможностей нет, четко проговорите маршрут, уточните цену перед поездкой и зафиксируйте, а лучше запишите разговор", - сказал Становкин, добавив, что нужно пользоваться агрегаторами такси или заказывать авто на стойке в аэропорту. Он добавил, что "некоторые мошенники работают прицельно с туристами: притворяются ценителями русской культуры, зовут куда-то с ними пойти - например, в магазин (с подделками) или в ресторан (с завышенными ценами)". Так, чтобы отличить простое гостеприимство от обмана, стоит отслеживать попытки манипуляций, сохранять бдительность в поездке и самому выбирать маршруты и места для посещения. Эксперт также рассказал, что в аэропорту курсы валют всегда выше рыночных, так что деньги там лучше не менять, даже в официальных обменниках. "Не говоря уже о покупке валюты с рук – так запросто можно купить фальшивку и нарваться на проблемы с законом", - прокомментировал он. В идеале иметь с собой немного наличных на дорогу до города и мелкие расходы. Но, если такой возможности нет, лучше поменять в аэропорту минимальную сумму только на дорогу, а далее выбрать банк или обменник с выгодным курсом, заранее изучив отзывы других туристов. "Кстати, чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее почитать в интернете, а на месте поговорить с гидом или администратором отеля о тонкостях денежного обращения. Например, в Иране и на Кубе у туристов и граждан в ходу разные валюты, в Китае и многих восточных странах принято торговаться, и первая названная цена точно будет завышена", - поделился он. По словам Становкина, также не рекомендуется бронировать жилье у частников, на сайтах апартаментов, через форумы и Telegram-каналы. Есть много неофициальных способов снять жилье подешевле. Это своеобразная лотерея, отмечает он: можно удобно и недорого устроиться, можно стать жертвой мошенников, потерять деньги и попортить нервы или же столкнуться с неблагонадежными хозяевами. Лучше обращаться за помощью к крупным агрегаторам, которые работают официально и дорожат репутацией, добавил эксперт.

https://1prime.ru/20240917/turizm-851612230.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, такси, рестораны, обман, россия, жилье