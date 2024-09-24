https://1prime.ru/20240924/tikkurila--851738623.html

Продукция Tikkurila в России изменит название

Продукция Tikkurila в России изменит название - 24.09.2024, ПРАЙМ

Продукция Tikkurila в России изменит название

Лакокрасочная продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании ООО "Тиккурила" в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T10:55+0300

2024-09-24T10:55+0300

2024-09-24T10:55+0300

россия

tikkurila

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Лакокрасочная продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании ООО "Тиккурила" в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года, говорится в сообщении компании. "Продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании ООО "Тиккурила" в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России", - говорится в сообщении. Компания уточнила, что под брендом Tikkivala полностью сохранится весь ассортимент Tikkurila, выпускаемый на двух заводах в Петербурге. Названия популярных красок (Harmony Velure, Euro Power 7 и другие) останутся неизменными. Состав, продуктовые характеристики и стоимость лакокрасочных материалов после ребрендинга не изменятся. "В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип... Это и стилизованная современная обновленная корона, и отсылка к малярной кисти как символу изменений и обновлений, а также лучи солнца, напоминающие о яркости и цвете, новом начале и возможностях", - прокомментировала директор по маркетингу и инновациям ООО "Тиккурила" Екатерина Балон, ее слова приводятся в сообщении. Отмечается, что ребрендинг будет проводиться в течение 2025 года. Первые партии продукции под новым брендом появятся на полках магазинов с первого квартала следующего года. ООО "Тиккурила" - ведущая компания на российском рынке лакокрасочных материалов с многолетней международной экспертизой. Производит и продает продукцию для всех сегментов рынка под брендами Tikkurila (в будущем Tikkivala), Finncolor и "ТЕКС".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, tikkurila