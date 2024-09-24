https://1prime.ru/20240924/toplivo-851736170.html

"По старой схеме". Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды

"По старой схеме". Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды - 24.09.2024, ПРАЙМ

"По старой схеме". Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды

По информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), западные компании за полгода заплатили России два... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T09:08+0300

2024-09-24T09:08+0300

2024-09-24T09:08+0300

энергетика

россия

ес

топливо

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. По информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), западные компании за полгода заплатили России два миллиарда долларов за поставки российского топлива, сообщает агентство РИА Новости.Было установлено, что поставки бензина и дизельного топлива значительно выросли благодаря нефтеперерабатывающим заводам в Турции, особенно заводу Star Aegean, который на 98% зависит от российской нефти. Так или иначе, почти девять из десяти баррелей с предприятия идут на Запад."Это не означает, что все топливные грузы, прибывающие в ЕС из Турции, российские. НПЗ там могут перерабатывать почти миллион баррелей сырой нефти в день. Вероятно, часть нероссийского топлива тоже перепродают", — отмечается в отчете аналитиков CREA.Лазейки в санкционном законодательстве позволяют турецким и индийским компаниям экспортировать российское топливо на европейские рынки. Однако, экспорт этого санкционного топлива несет имитацию экономии для европейских потребителей, так как они платят Турции на 10% меньше, чем Саудовской Аравии, но выгоду получают только компании и дилеры, заключили в издании.

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россия, ес, топливо