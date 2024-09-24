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На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива - 24.09.2024, ПРАЙМ
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:08+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,62% - до 60 505 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 0,38% - до 66 645 рублей за тонну. Также по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 067 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,96% - до 34 594 рублей. В то же время стоимость мазута выросла на 1,65%, до 30 063 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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россия, биржевые торги, аи-92, аи-95, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Аи-92, Аи-95, СПбМТСБ
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
На российской бирже бензин Аи-92 подешевел на 0,62%, Аи-95 — на 0,38%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из данных торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,62% - до 60 505 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 0,38% - до 66 645 рублей за тонну.
Также по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 067 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,96% - до 34 594 рублей. В то же время стоимость мазута выросла на 1,65%, до 30 063 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо