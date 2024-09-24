Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива - 24.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/toplivo-851745425.html
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива - 24.09.2024, ПРАЙМ
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:08+0300
2024-09-24T15:08+0300
экономика
россия
биржевые торги
аи-92
аи-95
спбмтсб
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/24/837072419_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77cdd91798620bffec525bdfe1d22a73.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,62% - до 60 505 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 0,38% - до 66 645 рублей за тонну. Также по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 067 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,96% - до 34 594 рублей. В то же время стоимость мазута выросла на 1,65%, до 30 063 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
https://1prime.ru/20240917/toplivo-851614044.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/24/837072419_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_398cf15dabe5bf62c0554f36529ec0a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, биржевые торги, аи-92, аи-95, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Аи-92, Аи-95, СПбМТСБ
15:08 24.09.2024
 
На российской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива

На российской бирже бензин Аи-92 подешевел на 0,62%, Аи-95 — на 0,38%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после роста на первых торгах недели, также подешевело и дизельное топливо, следует из данных торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день снизилась на 0,62% - до 60 505 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 0,38% - до 66 645 рублей за тонну.
Также по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо - на 0,05%, до 61 067 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,96% - до 34 594 рублей. В то же время стоимость мазута выросла на 1,65%, до 30 063 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
Нефтепровод - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо
17 сентября, 09:04
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгиАи-92Аи-95СПбМТСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала