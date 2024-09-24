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В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз - 24.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240924/toplivo-851753748.html
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз
Продажи нефтепродуктов на независимых (не входящих в вертикально интегрированные компании) нефтебазах в мелкооптовом сегменте с 30 сентября начнутся на... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T18:38+0300
2024-09-24T18:38+0300
экономика
россия
санкт-петербург
спбмтсб
топливо
биржевые торги
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи нефтепродуктов на независимых (не входящих в вертикально интегрированные компании) нефтебазах в мелкооптовом сегменте с 30 сентября начнутся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на условиях самовывоза автотранспортом, сообщила торговая площадка. "Старт продаж мелким оптом нефтепродуктами на независимых нефтебазах. С 30.09.2024 на условиях "самовывоз автомобильным транспортом" реализация нефтепродуктов возможна с использованием денежного обеспечения (независимыми участниками биржевого рынка нефтепродуктов)", - следует из объявления на сайте СПбМТСБ. В рамках пилотного проекта планируется реализация автомобильного бензина и дизельного топлива на десяти базисах поставки. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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россия, санкт-петербург, спбмтсб, топливо, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПбМТСБ, топливо, биржевые торги
18:38 24.09.2024
 
В Петербурге запустят мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз

СПбМТСБ с 30 сентября начнет мелкооптовые торги топливом с независимых нефтебаз

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи нефтепродуктов на независимых (не входящих в вертикально интегрированные компании) нефтебазах в мелкооптовом сегменте с 30 сентября начнутся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на условиях самовывоза автотранспортом, сообщила торговая площадка.
"Старт продаж мелким оптом нефтепродуктами на независимых нефтебазах. С 30.09.2024 на условиях "самовывоз автомобильным транспортом" реализация нефтепродуктов возможна с использованием денежного обеспечения (независимыми участниками биржевого рынка нефтепродуктов)", - следует из объявления на сайте СПбМТСБ.
В рамках пилотного проекта планируется реализация автомобильного бензина и дизельного топлива на десяти базисах поставки.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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ЭкономикаРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСПбМТСБтопливобиржевые торги
 
 
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