https://1prime.ru/20240924/torgovlya-851749041.html
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году - 24.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году
Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:46+0300
2024-09-24T16:46+0300
2024-09-24T16:46+0300
экономика
россия
михаил мишустин
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом заявил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что только в 2023 году было введено три тысячи новых ограничений.По данным Всемирной торговой организации, мировая торговля товарами в 2023 году снизилась на 1,2% после роста на три процента в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 трлн долларов.
https://1prime.ru/20240924/ekonomika-851748301.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, мировая торговля
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году
Мишустин: мировая торговля в 2024 году уже сократилась на два процента
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом заявил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что только в 2023 году было введено три тысячи новых ограничений.
По данным Всемирной торговой организации, мировая торговля товарами в 2023 году снизилась на 1,2% после роста на три процента в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 трлн долларов.
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин