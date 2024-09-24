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Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году - 24.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240924/torgovlya-851749041.html
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году - 24.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году
Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:46+0300
2024-09-24T16:46+0300
экономика
россия
михаил мишустин
мировая торговля
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом заявил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что только в 2023 году было введено три тысячи новых ограничений.По данным Всемирной торговой организации, мировая торговля товарами в 2023 году снизилась на 1,2% после роста на три процента в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 трлн долларов.
https://1prime.ru/20240924/ekonomika-851748301.html
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россия, михаил мишустин, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, мировая торговля
16:46 24.09.2024
 
Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году

Мишустин: мировая торговля в 2024 году уже сократилась на два процента

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом заявил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что только в 2023 году было введено три тысячи новых ограничений.
По данным Всемирной торговой организации, мировая торговля товарами в 2023 году снизилась на 1,2% после роста на три процента в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 трлн долларов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Российской экономике удается противостоять вызовам, заявил Мишустин
16:35
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинмировая торговля
 
 
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