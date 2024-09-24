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Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году

Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году - 24.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о сокращении мировой торговли в 2024 году

Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T16:46+0300

2024-09-24T16:46+0300

2024-09-24T16:46+0300

экономика

россия

михаил мишустин

мировая торговля

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами на фоне нарушения цепочек поставок и ужесточения мер властей в данной сфере в 2024 году уже сократилась на два процента. Об этом заявил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что только в 2023 году было введено три тысячи новых ограничений.По данным Всемирной торговой организации, мировая торговля товарами в 2023 году снизилась на 1,2% после роста на три процента в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 трлн долларов.

https://1prime.ru/20240924/ekonomika-851748301.html

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россия, михаил мишустин, мировая торговля