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ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов - 24.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов
ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов - 24.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов
Банк России за январь-июнь 2024 года инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram, сообщили | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:51+0300
2024-09-24T16:06+0300
банк россии
блокировка
мошенники
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России за январь-июнь 2024 года инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ."В прошлом году в адрес Генеральной прокуратуры РФ и регистраторов доменных имен мы направили информацию о более чем 38 тысячах мошеннических интернет-ресурсов, в том числе почти 4,5 тысячи страниц в социальных сетях и 35 приложений, включая более 1,5 тысячи каналов в Telegram. За первые 6 месяцев текущего года Банк России инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram", - сообщили в Центробанке.Банк России также напомнил, что для защиты людей от действий злоумышленников на протяжении нескольких лет проводит работу по выявлению мошеннических интернет-ресурсов и направляет информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен для ограничения доступа к таким ресурсам. С февраля 2022 года ЦБ РФ инициирует блокировку страниц (групп) в социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram."Сведения о мошеннических сайтах, страницах в социальных сетях и мессенджерах граждане могут направлять в Банк России через интернет-приемную регулятора", - напомнили в пресс-службе ЦБ.
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блокировка, мошенники
Банк России, блокировка, мошенники
15:51 24.09.2024 (обновлено: 16:06 24.09.2024)
 
ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов

ЦБ в первом полугодии инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России за январь-июнь 2024 года инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"В прошлом году в адрес Генеральной прокуратуры РФ и регистраторов доменных имен мы направили информацию о более чем 38 тысячах мошеннических интернет-ресурсов, в том числе почти 4,5 тысячи страниц в социальных сетях и 35 приложений, включая более 1,5 тысячи каналов в Telegram. За первые 6 месяцев текущего года Банк России инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram", - сообщили в Центробанке.
Банк России также напомнил, что для защиты людей от действий злоумышленников на протяжении нескольких лет проводит работу по выявлению мошеннических интернет-ресурсов и направляет информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен для ограничения доступа к таким ресурсам. С февраля 2022 года ЦБ РФ инициирует блокировку страниц (групп) в социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram.
"Сведения о мошеннических сайтах, страницах в социальных сетях и мессенджерах граждане могут направлять в Банк России через интернет-приемную регулятора", - напомнили в пресс-службе ЦБ.
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Банк Россииблокировкамошенники
 
 
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