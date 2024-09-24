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ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов

ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов - 24.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов

Банк России за январь-июнь 2024 года инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram, сообщили | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:51+0300

2024-09-24T15:51+0300

2024-09-24T16:06+0300

банк россии

блокировка

мошенники

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк России за январь-июнь 2024 года инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ."В прошлом году в адрес Генеральной прокуратуры РФ и регистраторов доменных имен мы направили информацию о более чем 38 тысячах мошеннических интернет-ресурсов, в том числе почти 4,5 тысячи страниц в социальных сетях и 35 приложений, включая более 1,5 тысячи каналов в Telegram. За первые 6 месяцев текущего года Банк России инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов, в том числе около 1 тысячи каналов в Telegram", - сообщили в Центробанке.Банк России также напомнил, что для защиты людей от действий злоумышленников на протяжении нескольких лет проводит работу по выявлению мошеннических интернет-ресурсов и направляет информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен для ограничения доступа к таким ресурсам. С февраля 2022 года ЦБ РФ инициирует блокировку страниц (групп) в социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram."Сведения о мошеннических сайтах, страницах в социальных сетях и мессенджерах граждане могут направлять в Банк России через интернет-приемную регулятора", - напомнили в пресс-службе ЦБ.

https://1prime.ru/20240911/moshenniki-851500802.html

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блокировка, мошенники