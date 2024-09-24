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Минфин обсудит с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО
Минфин обсудит с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО - 24.09.2024, ПРАЙМ
Минфин обсудит с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО
Минфин России обсуждает с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширение действия российского полиса ОСАГО, сообщил заместитель министра... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T16:02+0300
2024-09-24T16:02+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширение действия российского полиса ОСАГО, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет с 1 октября расширить действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии."Мы с другими странами в рамках ЕАЭС такие переговоры тоже ведем и надеемся, что сможем тоже таких договоренностей достичь с нашими партнерами. Первые у нас наши ближайшие братья - это Республика Беларусь. Надеюсь, с другими тоже предложениями выйдем", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос депутатов о перспективах аналогичного правового оформления механизма ОСАГО в рамках других государств Евразийского экономического союза.ЕАЭС - объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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россия, минфин
РОССИЯ, Экономика, Минфин
Минфин обсудит с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО
Минфин обсуждает с другими странами ЕАЭС расширение действия полиса ОСАГО
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минфин России обсуждает с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширение действия российского полиса ОСАГО, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет с 1 октября расширить действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.
"Мы с другими странами в рамках ЕАЭС такие переговоры тоже ведем и надеемся, что сможем тоже таких договоренностей достичь с нашими партнерами. Первые у нас наши ближайшие братья - это Республика Беларусь. Надеюсь, с другими тоже предложениями выйдем", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос депутатов о перспективах аналогичного правового оформления механизма ОСАГО в рамках других государств Евразийского экономического союза.
ЕАЭС - объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.