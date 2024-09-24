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Стало известно, на какие автомобили скоро вырастут цены
Стало известно, на какие автомобили скоро вырастут цены - 24.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на какие автомобили скоро вырастут цены
В связи с введением новых правил расчета утильсбора в ближайшее время стоит ожидать рост цен на автомобили с пробегом, привезенные на российский авторынок через | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T10:48+0300
2024-09-24T10:48+0300
2024-09-24T10:48+0300
цены на легковые автомобили
россия
утильсбор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. В связи с введением новых правил расчета утильсбора в ближайшее время стоит ожидать рост цен на автомобили с пробегом, привезенные на российский авторынок через параллельный импорт, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на слова директора департамента автомобилей с пробегом ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Гришакова."Что касается автомобилей внутреннего рынка, то рост цен начнется с конца сентября и в течении нескольких месяцев достигнет максимальных значений. Конкретные цифры удорожания автомобилей с пробегом будут зависеть от множества факторов, таких как денежно-кредитная политика ЦБ, курсы валют, дефицит отдельных сегментов и т.д.", - считает эксперт.Заместитель генерального директора АГ "Авилон" также подчеркнул, что вскоре следует ожидать подорожание в том числе и новых моделей. Эксперт считает, что высокие цены сохранятся в течение октября и лишь в последнем осеннем месяце перейдут к снижению.
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цены на легковые автомобили, россия, утильсбор
цены на легковые автомобили, РОССИЯ, утильсбор
Стало известно, на какие автомобили скоро вырастут цены
"Автостат": в РФ подорожают машины с пробегом, завезенные параллельным импортом