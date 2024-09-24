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"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию
"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию - 24.09.2024, ПРАЙМ
"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию
Компания Cian Technology Ltd, которая через Cian PLC контролирует одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", объявила о... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T19:00+0300
2024-09-24T19:00+0300
2024-09-24T19:00+0300
экономика
россия
циан
редомициляция в россию
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, которая через Cian PLC контролирует одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", объявила о завершении основных этапов редомициляции в Россию. "Cian Technology Ltd была зарегистрирована под фирменным наименованием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области РФ, завершив тем самым основные этапы редомициляции в Россию. Оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки", - говорится в сообщении Cian PLC. В нем отмечается, что дальнейшие планы включают приобретение МКАО "Циан" публичного статуса и направление компанией своим акционерам публичного предложения об обмене. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца 2024 года. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.
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россия, циан, редомициляция в россию
Экономика, РОССИЯ, ЦИАН, редомициляция в Россию
"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию
Cian Technology Ltd объявила о завершении основных этапов редомициляции в Россию
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, которая через Cian PLC контролирует одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", объявила о завершении основных этапов редомициляции в Россию.
"Cian Technology Ltd была зарегистрирована под фирменным наименованием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области РФ, завершив тем самым основные этапы редомициляции в Россию. Оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки", - говорится в сообщении Cian PLC.
В нем отмечается, что дальнейшие планы включают приобретение МКАО "Циан" публичного статуса и направление компанией своим акционерам публичного предложения об обмене. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца 2024 года.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.
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