"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию

"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию - 24.09.2024, ПРАЙМ

"Циан" завершил основные этапы редомициляции в Россию

24.09.2024

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, которая через Cian PLC контролирует одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", объявила о завершении основных этапов редомициляции в Россию. "Cian Technology Ltd была зарегистрирована под фирменным наименованием международная компания акционерное общество "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области РФ, завершив тем самым основные этапы редомициляции в Россию. Оставшиеся шаги носят технический характер и, как ожидается, будут завершены в установленные сроки", - говорится в сообщении Cian PLC. В нем отмечается, что дальнейшие планы включают приобретение МКАО "Циан" публичного статуса и направление компанией своим акционерам публичного предложения об обмене. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца 2024 года. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd, объявившей о планах провести редомициляцию в Россию.

