https://1prime.ru/20240924/turpotok-851744947.html
В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России
В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России
Ожидается, что туристический поток по России по итогам текущего года достигнет 99 миллионов человек. Этот показатель на четверть превышает данные,... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T15:00+0300
2024-09-24T15:00+0300
2024-09-24T15:00+0300
турпоток
турпоток по россии
туристы
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ожидается, что туристический поток по России по итогам текущего года достигнет 99 миллионов человек. Этот показатель на четверть превышает данные, зафиксированные годом ранее, следует из слов врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгия Груши. В начале февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что турпоток по России по итогам прошлого года составил 78 миллионов поездок, что также на 20% превышает показатели предыдущего года. Таким образом, прогнозируемый прирост показателя по итогам 2024 года составляет 27%. Груша также подчеркнул, что во втором месяце лета были достигнуты рекордные показатели турпотока по России. По его данным, в этот месяц в поездки по стране отправилось больше 10 миллионов человек. В середине сентября президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщал, что туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также сообщал, что до конца года РСТ ожидает, что турпоток по России приблизится к 100 миллионам поездок.
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турпоток, турпоток по россии, туристы
турпоток, турпоток по России, туристы
В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России
Минэкономразвития: турпоток по России по итогам года вырастет на 27%, до 99 млн человек
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ожидается, что туристический поток по России по итогам текущего года достигнет 99 миллионов человек. Этот показатель на четверть превышает данные, зафиксированные годом ранее, следует из слов врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгия Груши.
В начале февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что турпоток по России по итогам прошлого года составил 78 миллионов поездок, что также на 20% превышает показатели предыдущего года. Таким образом, прогнозируемый прирост показателя по итогам 2024 года составляет 27%.
Груша также подчеркнул, что во втором месяце лета были достигнуты рекордные показатели турпотока по России. По его данным, в этот месяц в поездки по стране отправилось больше 10 миллионов человек.
Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре
В середине сентября президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщал, что туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также сообщал, что до конца года РСТ ожидает, что турпоток по России приблизится к 100 миллионам поездок.