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В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России

В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России - 24.09.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития заявили о рекордном росте турпотока по России

Ожидается, что туристический поток по России по итогам текущего года достигнет 99 миллионов человек. Этот показатель на четверть превышает данные,... | 24.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-24T15:00+0300

2024-09-24T15:00+0300

2024-09-24T15:00+0300

турпоток

турпоток по россии

туристы

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ожидается, что туристический поток по России по итогам текущего года достигнет 99 миллионов человек. Этот показатель на четверть превышает данные, зафиксированные годом ранее, следует из слов врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгия Груши. В начале февраля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что турпоток по России по итогам прошлого года составил 78 миллионов поездок, что также на 20% превышает показатели предыдущего года. Таким образом, прогнозируемый прирост показателя по итогам 2024 года составляет 27%. Груша также подчеркнул, что во втором месяце лета были достигнуты рекордные показатели турпотока по России. По его данным, в этот месяц в поездки по стране отправилось больше 10 миллионов человек. В середине сентября президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщал, что туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также сообщал, что до конца года РСТ ожидает, что турпоток по России приблизится к 100 миллионам поездок.

https://1prime.ru/20240917/turizm-851612230.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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