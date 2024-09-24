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В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций - 24.09.2024, ПРАЙМ
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В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций
В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций - 24.09.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций
Односторонние санкции против России, мешающие развитию торговли, в Турции считают неправильными, турецко-российские деловые отношения развиваются, несмотря на... | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:42+0300
2024-09-24T13:45+0300
экономика
турция
россия
санкции против рф
товарооборот
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции против России, мешающие развитию торговли, в Турции считают неправильными, турецко-российские деловые отношения развиваются, несмотря на санкционные ограничения, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш."Санкции, которые, конечно, мешают предпринимателям развивать экономические отношения, но, несмотря на это, эти отношения, развиваются. Как вы знаете, мы не принимаем участие ни в одной из санкций, и вот эти односторонние санкции мы считаем неправильными, потому что они являются серьезным препятствием для развития экономических и торговых отношений", - сказал спикер на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Он отдельно отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются во всех сферах.Спикер парламента также подчеркнул, что государство намерено достичь ста миллиардов долларов товарооборота между Анкарой и Москвой, несмотря на антироссийские санкции, создающие трудности для турецкого бизнеса."Конечно, мы очень стремимся к этому, несмотря на то, что очень много препятствий у Российской Федерации в последние годы", - резюмировал Куртулмуш.
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турция, россия, санкции против рф, товарооборот
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ, товарооборот
13:42 24.09.2024 (обновлено: 13:45 24.09.2024)
 
В Турции оценили развитие отношений с Россией в условиях западных санкций

Спикер: Турция стремится к товарообороту в 100 млрд долларов с Россией

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции против России, мешающие развитию торговли, в Турции считают неправильными, турецко-российские деловые отношения развиваются, несмотря на санкционные ограничения, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
"Санкции, которые, конечно, мешают предпринимателям развивать экономические отношения, но, несмотря на это, эти отношения, развиваются. Как вы знаете, мы не принимаем участие ни в одной из санкций, и вот эти односторонние санкции мы считаем неправильными, потому что они являются серьезным препятствием для развития экономических и торговых отношений", - сказал спикер на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Он отдельно отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются во всех сферах.
Спикер парламента также подчеркнул, что государство намерено достичь ста миллиардов долларов товарооборота между Анкарой и Москвой, несмотря на антироссийские санкции, создающие трудности для турецкого бизнеса.
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"Конечно, мы очень стремимся к этому, несмотря на то, что очень много препятствий у Российской Федерации в последние годы", - резюмировал Куртулмуш.
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯсанкции против РФтоварооборот
 
 
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